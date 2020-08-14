Титушко выгнали из Федерации боев без правил после скандального назначения

Скандально известного спортсмена из Белой Церкви Вадима "Румына" Титушко назначили вице-президентом белоцерковской Федерации боев без правил (UF MMA, Украинская федерации смешанных боевых искусств), однако после скандала быстро сняли с этой должности.

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Так, пост о его назначении вице-президентом на днях появился в паблике белоцерковской федерации смешанных единоборств.

"Поздравляем Титушко Вадима Сергеевича с должностью вице-президента UF MMA в Киевской области", – говорилось в сообщении паблика.

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После того, как пост разошелся в СМИ, это сообщение убрали, а в Федерации официально прокомментировали ситуацию с Титушко, подтвердив, что назначение все-таки было.

"Хотим прокомментировать ситуацию относительно Вадима Титушко. На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UF MMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в сообщении UF MMA на Facebook.

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Кроме того, и.о. спикера Министерства внутренних дел Ярослав Тракало уточнил, что Титушко находится под домашним арестом с 15 июня. Эта мера пресечения была избрана судом по уголовному производству о разбое и угоне, по которому Титушко в 2018 году был объявлен в розыск. Под домашним арестом спортсмен будет находиться до 3 сентября.

"Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение", – цитирует Тракало "Украинская правда".

Спикер добавил, что в скором времени материалы по уголовному производству, где фигурирует Титушко, передадут в суд для рассмотрения по существу.

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Напомним, что в мае 2013 года Вадим Титушко в Киеве участвовал в потасовках против оппозиции и напал на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. Нападение было заснято фотокорреспондентами, что и послужило основным доказательством его вины в суде. "Румын" был осужден и получил тюремный срок в три года, но наказание было заменено на два года условно. После инцидента молодых людей спортивной наружности, участвующих в различного рода провокациях, начали называть в Украине "титушками".

В 2014 году новости "Сегодня" писали, что Титушко работал в охранном агентстве. Еще несколько лет спустя его объявили в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений в Киевской области.

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