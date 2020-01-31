Только 7% киевских долгостроев смогут реанимировать в 2020 году – эксперт

Эксперты отмечают, что ситуация на рынке недвижимости будет зависеть от того, как разрешится проблема с Укрбудом

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

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В 2019 году украинский рынок недвижимости столкнулся со множеством проблем, а одной из главных стало решение вопроса с долгостроями в стране. К тому же, крупнейшая частная строительная компания "Укрбуд" остановила строительство домов для 13 тысяч семей, а "Киевгорстрой" официально сообщил, что готов взяться за достройку этих 25 жилых комплексов.

Эксперты отмечают, что в 2020 году рынок недвижимости существенно видоизменится из-за целого ряда причин. И самые главные изменения будут связаны с деятельностью "Укрбуда" и "Киевгорстроя", так как эти компании занимают 25% всего киевского рынка (около 50 объектов).

"Верю, что все проекты этих компаний будут закончены, а инвесторы получат свои квартиры. Вместе с тем, для завершения только проектов "Укрбуда" потребуется, как минимум, 10-15 млрд грн. Вполне реально, что к объектам этой компании, где уже продано не более 50% квартир, удастся привлечь партнеров-девелоперов, чтобы закончить строительство. Но на это потребуется определенное время. Таким образом, на рынке значительно увеличится количество так называемых партнерских проектов, а лидерами по доле рынка станут другие компании", — отмечает в комментарии сайту "Сегодня" Александр Панфилов, коммерческий директор мини-города Svitlo Park.

Также для будущего рынка очень важным станет принятие закона о защите прав инвесторов и внедрение механизмов завершения строительства долгостроев. Все это может оказать существенное влияние на создание по-настоящему прозрачного рынка, в котором будут защищены как покупатели, так и честные застройщики. Во второй половине 2020-го года могут также произойти подвижки в вопросе развития ипотеки. Уже говорят о том, что ставки по кредитам могут снизиться на 2-3%, за счет чего, вполне возможно, спрос на первичное жилье повысится на 8-10%.

Татьяна Шульга-Забельская, управляющий партнер Объединения девелоперов недвижимости (RED Community) поясняет, что практически невозможным станет появление на рынке компаний без собственных финансов, которые планировали строить за счет привлеченных средств покупателей. Сейчас, чтобы войти на рынок, необходимо иметь от 40% до 60% от себестоимости строительства проекта.

"Сейчас около 7% всех реализуемых проектов являются "партнерскими": когда в проекте принимает участие, как минимум два полноправных девелопера. Как я уже отметила, требуемая сумма для старта нового проекта достаточно внушительная, поэтому компании все чаще ищут себе партнеров, с которыми они могут разделить затраты на строительство. Вполне вероятно, что количество совместных проектов застройщиков увеличится до 15-20% от общего объема всего строящегося жилья. При этом наиболее привлекательными для партнерства станут объекты комплексной застройки жилой площадью 100-200 тыс. квадратных метров", — отмечает эксперт.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК "Polaris Home&Plaza" добавляет, что в ближайшие 3 года количество партнерских проектов может превысить 1/3 от всего объема строительства.

"Кроме этого, в 2020 году наиболее активными будут 10-12 компаний, которые запланировали реализацию масштабных и амбициозных проектов. Эпоха монополистов канула в лету: наиболее активными как раз сейчас являются молодые девелоперские компании, которые, по большому счету, и "двигают" рынок вперед", — отмечает Саакян.

По ее мнению, также для рынка существенным станет решение вопроса долгостроев. В 2020 году возможно реанимировать строительство 7% от всего количества долгостроев в Киеве.

"Отсутствие законодательной базы для завершения таких объектов вынуждает обманутых инвесторов искать пути решения проблемы, наиболее эффективным из которых является привлечение профессионального девелопера с достаточным опытом на рынке и портфелем успешно реализованных проектов. Но такой вариант достройки объекта может быть реальным, только если в долгострое продано не более 50% квартир. При этом рентабельность строительства таких домов на 10-15% будет ниже, чем с "чистой" площадки", — говорит Саакян и добавляет, что для того, чтобы процесс достройки замороженных и потенциально ликвидных объектов принял массовый характер, необходимо принятие прозрачных и понятных механизмов, основываясь на государственно-частном партнерстве между местной властью и девелоперами.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что с рынка недвижимости решили убрать посредников. Это стало результатом жестких споров в Верховной Раде. Подробности – в сюжете.

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