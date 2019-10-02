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Тома Круза в Киеве покатали на вертолете, показали мосты и бандуру: фото

2 октября, 08:33

С голливудским актером прогулялся мэр Киева Виталий Кличко с братом Владимиром

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Голливудскому актеру и режиссеру Тому Крузу, который на днях приехал в Киев, устроили экскурсию по столице. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

"Виталий Кличко повез Круза на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец". А брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете. Также Виталий и Владимир Кличко прогулялись с Томом Крузом и режиссерской группой, приехавшей с ним, по пешеходно-велосипедному мосту", – говорится в сообщении.

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Столичный мэр уточнил, что давно знаком с Крузом, который в Киев приехал впервые.

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Напомним, что ранее знаменитость вместе с помощником президента Андреем Ермаком в окружении телохранителей заметили в киевском метро – на станции "Золотые ворота". Сообщалось, что актер не воспользовался услугами метрополитена – осмотрел станцию и поднялся на улицу. Фотографировать звезду не разрешали, однако нескольким счастливчикам все-таки удалось запечатлеть Тома Круза.

Позже выяснилось, что в Украину Том Круз прилетел по приглашению Владимира Зеленского. В Офисе президента они обсудили возможность снимать фильмы в Украине. Круз рассказал, что хотел осмотреть некоторые локации для своего нового проекта. Можно предположить, что одной из них как раз и является станция метро "Золотые ворота".

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Киев Кличко Том Круз

Источник: Сегодня

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