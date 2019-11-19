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ТОП инноваций, которые делают движение пешеходов безопаснее в Киеве: видео

19 ноября, 20:28

В Киеве появились диодные панели на переходах и необычные светофоры

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Почти три тысячи человек погибли и около 30 тысяч травмированы в результате ДТП в Украине с начала года – такие данные обнародовала Нацполиция. Наиболее распространенные причины аварий: превышение скорости, нарушение правил на перекрестках и пешеходных переходах. Новости "Сегодня" собрали ТОП инноваций, которые для улучшения безопасности движения ввели в Киеве.

Цепляющие взгляд диодные панели установили на пешеходных переходах в центре столицы. Они подсвечивают тротуар красными и зелеными цветами, в соответствии с тем, что горит на светофоре. Особенно это поможет людям, которые часто смотрят в свои гаджеты.

Киевляне такую инициативу поддерживают:

"Я вообще плохо вижу, и мне это очень помогает. Я бы вообще хотела, чтобы везде такое было"

"Чувствуется, что здесь переход. Это может помочь слепым людям или плоховидящим, или тем, которые плохо слышат"

Таких панелей в столице пока две, но уже в следующем году их количество планируют существенно увеличить. В Центре организации дорожного движения уверены – это сделает передвижение пешеходов значительно безопаснее.

Богдан Тимченко начальник службы Центра организации дорожного движения:

"В первую очередь для пешеходов, которые иногда не поднимают голову чтобы следить за сигналом".

Безопасность столичным водителям с недавних пор обеспечивают необычные светофоры. У них даже столбы светятся зеленым и красным цветами. Новация снизит риски для всех участников движения, говорят эксперты. Ведь сигнал светофора видно издалека, поэтому водитель сможет вовремя остановиться.

"Часто автомобили впереди едущие закрывают обзор самого светофора. А так, когда есть столб и не обязательно смотреть на один светофор, достаточно видеть каким цветом подсвечено стойка".

Пластиковые, яркие фигурки установили в Киеве возле переходов. Такая имитация пешеходов должна заставить водителей притормаживать. Фигурки бросаются автомобилистам в глаза и побуждают замедлить движение.

Евгений Муджири – автоэксперт:

"Есть какой-то инстинкт, что нужно обязательно притормозить и понять – начнет он движение по пешеходного перехода или нет".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что количество сбитых пешеходов в Украине ужасает. И разбирались, как не стать жертвой наезда.

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Источник: Сегодня

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