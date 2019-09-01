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ТОП старых школ Киева: где училась жена Мандельштама и где найти секретные ходы к Лавре

1 сентября, 08:57

Василий Михальчук

Самое старое здание киевской школы на улице Покровской, 6, занимает престижный лицей «Подол»

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Первого сентября ученики вернутся в школы, а некоторые из них впервые сядут за парты в стенах зданий, даже не подозревая, что им уже сотни лет!

"Сотка" в старом здании Контрактового дома

Самое старое здание киевской школы на улице Покровской, 6, занимает престижный лицей "Подол". Ранее здесь размещалась средняя школа №100, поэтому многие киевляне до сих пор называют ее "соткой". Помещение лицея возвели в 1799—1801 годах как штаб-квартиру купцов знаменитых Контрактовых ярмарок. После пожара на Подоле в 1811 году сохранился лишь первый из двух этажей. Тут открыли Подольскую женскую гимназию, для которой в 1879-м надстроили второй этаж, а в 1901-м — третий.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После этого фасад приобрел нынешний облик. На одном из входов сохранились ажурные фонари XIX века. В учебном заведении учились дети известных украинцев. Дочь и сын третьего президента Украины Виктора Ющенко — София и Тарас, внучка экс-мэра Киева Леонида Черновецкого Алина и другие.

Обитель милосердия на Предславинской

Гимназия №56 на улице Предславинской, 30-а, разместилась в шикарном особняке розового цвета с готическими окнами. Трехэтажное сооружение возвели в 1904 году, о чем сообщает надпись у парадного входа. Тогда школа называлась "Городское училище имени Николая Гоголя".

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Его открыли для бедных детей, у которых не было денег на обучение в дорогостоящих начальных школах и гимназиях. Курс обучения длился всего один год. Здесь обучали элементарной грамоте — умению читать и писать. Мальчики и девочки учились в школе порознь, по 15—20 человек в классе. В здании сохранились старые интерьеры, двери и великолепная лестница. Во времена Первой мировой войны здесь размещался военный госпиталь, в котором спасали жизни раненных солдат.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Школа с секретными ходами к Лавре

В тенистом закоулке в Бутышевом переулке, 11, притаилось небольшое трехэтажное бело-розовое здание специализированной школы №75. Она была открыта в 1809 году для нужд Киевского народного мужского училища. В начале 1930-х годов здесь был сборный пункт по приему голодных детей из Киева и окраин.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Цоколь сооружения облицован керамическими плитками с глазурью, на которых изображены яркие четырехлистные цветы. В школе говорят, что ученики часто прикасаются к ним перед экзаменами, надеясь получить хорошую оценку. Удивительно, но многим детям такой ритуал помогает.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Также в городе уже много лет ходят слухи, что в подвалах этой школы есть подземный ход к Киево-Печерской лавре. Правда это или нет, неизвестно. Историки к изучению подвалов школы еще не приступали.

Корабль знаний на Владимирской и много книг

Строгое серое здание школы №25 на улице Владимирской, 1, выстроили в 1939 году на остатках древнего земляного вала Владимирской улицы, во дворе бывшей усадьбы князей Трубецких. 

/ Фото: Сегодня

Сооружение представляет собой настоящий дворец знаний и похоже на корабль. Огромные окна, лепка и парадный вход придают школе монументальный вид. Между огромными окнами размещена лепнина в виде растений, которые обрамляют раскрытые книги — символы знаний. На фасаде в 2015 году открыли мемориальную доску в виде развернутой книги. Ее посвятили заслуженной учительнице Украины, директору школы с 1972 по 2009 год — Людмиле Кудрявцевой. Кстати, это первая мемориальная табличка в городе, которую установили в честь учителя.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Место, где училась жена поэта Мандельштама, и пни детям от мэра Кличко

На улице Сечевых Стрельцов, 27, расположилось четырехэтажное здание средней школы №138. Учебное учреждение основала в 1912 году дворянка Аделаида Жежулина. В нем были начальные классы только для мальчиков, а спустя десяток лет школа открыла свои двери и для девочек. Тут училась поэтесса, жена Иосифа Мандельштама — Надежда Хазина.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Перед учебным заведением обустроена поляна со скамейками, на которых можно отдохнуть от городской суеты. По инициативе администрации школы в здании создали целую галерею ученических работ из экоматериалов.

Здесь можно увидеть картину, на которой в образе птиц разных цветов представлены шесть президентов Украины. Кстати, помощь в ее создании оказал мэр Киева Виталий Кличко. Руководство школы обратилось к мэру с просьбой выдать выкорчеванные пни для создания работ и быстро получило материал.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе столицы двое чиновников присвоили более 1,2 миллиона гривен во время проведения ремонтных работ в школе.

Отметим, что в прошлом году в Киеве райгосадминистрации за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон.

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Киев школа первое сентября прогулка по Киеву

Источник: Сегодня

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