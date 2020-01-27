"Трактора шайтанамана!": киевляне заметили необычную технику с ковром

Фото: Транспорт Киева

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На Харьковском массиве киевляне заметили необычно украшенный трактор. Водитель заботливо утеплил мотор со всех сторон домашним ковром с яркими узорами. Теперь техника выглядит очень колоритно, прямо как автомобили в индийском кино, где любят таким образом украшать разную технику.

Сайт "Сегодня" попытался выяснить, кто водитель необычной техники и как ему в голову пришла такая идея. Пользователи социальных сетей пишут, что водителем может быть, скорее всего, уроженец Узбекистана. Многие отмечают, что кабину он украсил круглыми дисками для хранения информации. Впрочем, оригинальный дизайн многим нравится и поднимает настроение.

Фото: Транспорт Киева

"Трактора шайтанамана!" – написал один из пользователей в группе "Транспорт Киева".

"Увы, техника не наша. Но дизайн у трактора очень домашний, душевный", – рассказали в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Там отмечают, что у них в Дарницком районе таких тракторов нет и это может быть техника коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района.

Увы, районные зеленстроевцы говорят, что трактора с ковром на моторе у них тоже на балансе нет.

"Трактор красивый, оригинальный, но не наш", – рассказали в КП по СЗН Дарницкого района.

В "Киевводоканале" тоже говорят, что трактор не их.

"Украшать подобным образом технику у нас запрещено. Когда-то по территории Бортнической станции аэрации ездил старенький автобус. Водитель классно его переделал и сделал похожим на попугая, менял на нем разные флажки. Но это было давно, в 2012-2013 годах", – рассказали нам на предприятии.

Тем временем киевляне пишут, что видели необычный трактор с ковром не только на Харьковском массиве, но и на Дарницкой (Ленинградской) площади.

"Скорее всего, трактор работает на балансе одного из ЖЭКов района. Видимо, у сотрудника ЖЭКа или "Киевтеплоэнерго" хорошее чувство юмора, раз он так добротно украсил своего "боевого коня", – предполагают в одной из коммунальных служб столицы.

При этом в "Киевтеплоэнерго" тоже открещиваются от трактора. Говорят, что не их. Но, мол, техники всякой много в бригадах, может кто-то из водителей решил так необычно украсить трактор.

Ранее киевляне обратили внимание на необычную машину, которая ездила по столичным улицам без номерных знаков. Так, автомобиль, который был обит мягкой розовой тканью, сначала заметили на Нивках, позднее выяснилось, что транспортное средство видели и в других районах. При этом в социальных сетях пользователи сравнили машину с автомобилем героев фильма "Тупой и еще тупее", которые также ездили без номерных знаков.

Также новости "Сегодня" писали, что в Лос-Анджелесе прошла выставка футуристических машин, на которой можно увидеть необычные автомобили, которые словно сошли с обложек комиксов или попали к нам из будущего. Там были представлены минималистические черные машины без окон и дверей, мотоциклы, помещенные в металлические коробки-панцири, и гигантские квадроциклы-кабриолеты, от которых невозможно отвести взгляд. Машины создали далекие от автоиндустрии дизайнеры.

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