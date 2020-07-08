Трамвай не вернется: что появится на Набережном шоссе вместо старых рельс

В КГГА сообщили о грядущем масштабном проекте для любителей прогулок

Вдоль Набережного шоссе построят велодорожку и пешеходный променад с освещением и зонами отдыха. Они появятся на месте бывшей трамвайной колеи, по которой следовал легендарный трамвай №5. Напомним, его закрыли в 2011 году во время строительства новой развязки и с тех пор не возобновляли. Хотя, местами трамвайные пути сохранились до сих пор.

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Как сообщает "Киевавтодор", новая веломагистраль свяжет мост им. Патона, мост Метро (запланирован веломаршрут Лесная – Центр), Парковый пешеходный мост (выезд на рекреационную зону Труханового острова, а также на веломаршрут Троещина – Центр) и Подол. Проектом предусмотрено выполнить комплекс работ на участке более 5 км.

В частности, на первом этапе демонтируют старую конструкцию покрытия, а также элементы, которые будут мешать строительству. На выполнение этих работ необходимо около 9 млн грн.

По всей длине велодорожки и тротуара сейчас отсутствует освещение. Проектом предусмотрена установка опор, светильников, прокладка энергосети и подключения ее к городской системе. На исполнение указанных работ необходимо около 11 млн грн.

Обновят вдоль нового маршрута и инженерные системы. В частности, сеть ливнестоков и систему отвода дренажных вод. Предусмотрено строительство новых участков. Стоимость таких работ составляет около 15 млн. грн.

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Новую велодорожку и пешеходную зону присоединят к системе Kyiv Smart City. Вдоль маршрута установят камеры видеонаблюдения. По всей протяженности проложат сети для работы системы видеонаблюдения. На это сметой предусмотрено 10 млн грн.

Новая велодорожка будет иметь многослойное асфальтовое покрытие. Также построят основу – песчано-щебеночную подушку. Площадь покрытия велосипедной дорожки составит 13,027 тыс. м2. На исполнение непосредственно работ по строительству всех слоев конструкции велосипедной дорожки и тротуара вдоль нее (начиная с корыта и заканчивая устройством верхнего слоя покрытия) необходимо около 93 млн грн.

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Чтобы сдержать склон на нижних ярусах, построят новые подпорные стенки. Также отремонтируют существующие противооползневые сооружения. На это предусмотрено около 5,5 млн грн.

Пешеходную зону обустроят из фигурных элементов мощения. Выполнят все по концепции безбарьерной среды. На пересечениях велодорожки с проезжей частью установят светофоры. Это значительно повысит безопасность для тех, кто едет на велосипеде.

Вдоль велодорожки и променада высадят новые деревья, кусты, газоны. Появятся вдоль Набережного шоссе ряды и зоны отдыха. На благоустройство территории предусмотрено 13 млн. грн.

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Часть средств предусмотрена на археологические изыскания (в случае необходимости), создание безопасных условий на строительстве и другие производственные расходы. Общая стоимость работ составляет 184 млн грн.

Отметим, что в 2019 году в рамках проекта по реконструкции Почтовой площади архитекторы предлагали вернуть трамвай на Набережное шоссе, который закрыли в 2011 году. Однако тогда власти города не прокомментировали эту инициативу.

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