Требования активистов в Ocean Plaza: ТРЦ призывают национализировать

В фойе ТРЦ Ocean Plaza в среду, 28 ноября, собрались активисты. Более 20 мужчин сидят на первом этаже у входа в торговый центр, лица некоторых из них закрыты платками, передает корреспондент сайта "Сегодня".





























Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Протестующие принесли с собой колонку. Согласно заявлению представителя активистов, своей акцией они хотят привлечь внимание к тому, что "бизнесу российских олигархов не место в Украине".

В здании находятся также более 30 полицейских. Они наблюдают за активистами. Тем временем протестующие снова расписали краской стеклянные витрины у входа в торговый центр. Также активисты повесили у входа в ТЦ огромный баннер с требованиями. Они подчеркнули, что не требуют закрывать центр или блокировать его работу, а призывают национализировать его.















Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Отметим, что вход посетителей на территорию торгово-развлекательного центра не ограничен.

Напомним, протест начался еще 26 ноября, тогда в здание центра неизвестные бросили дымовые шашки и из центра провели эвакуацию посетителей и персонала. Уже 27 ноября под стенами ТРЦ собрались около 50 протестующих. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания.