Требования активистов в Ocean Plaza: ТРЦ призывают национализировать

Сегодня, 15:43

В торговом центре вывешены плакаты с требованиями протестующих

Фото: Людмила Князьская-Ханова
Фото: Людмила Князьская-Ханова

В фойе ТРЦ Ocean Plaza в среду, 28 ноября, собрались активисты. Более 20 мужчин сидят на первом этаже у входа в торговый центр, лица некоторых из них закрыты платками, передает корреспондент сайта "Сегодня".


Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Протестующие принесли с собой колонку. Согласно заявлению представителя активистов, своей акцией они хотят привлечь внимание к тому, что "бизнесу российских олигархов не место в Украине".

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В здании находятся также более 30 полицейских. Они наблюдают за активистами. Тем временем протестующие снова расписали краской стеклянные витрины у входа в торговый центр. Также активисты повесили у входа в ТЦ огромный баннер с требованиями. Они подчеркнули, что не требуют закрывать центр или блокировать его работу, а призывают национализировать его.


Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Фото: Анастасия Лесык

Отметим, что вход посетителей на территорию торгово-развлекательного центра не ограничен.

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Напомним, протест начался еще 26 ноября, тогда в здание центра неизвестные бросили дымовые шашки и из центра провели эвакуацию посетителей и персонала. Уже 27 ноября под стенами ТРЦ собрались около 50 протестующих. Они подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания.
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Авторы:

Людмила Князьская-Ханова, Анастасия Лесык

Источник:

"Сегодня"

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