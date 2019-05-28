Треснувший мост в центре Киева: рабочие меняют защитную пленку на всех стеклах

"Сегодня" пообщались с представителями завода — производителя стекол

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Вчера на велопешеходном мостике от Владимирской горки к Крещатому парку, который обошелся городу в 275 млн грн, весь день меняли поврежденные части стекол. Первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы.

Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин. Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.

Вчера утром на мостике появились коммунальщики, которые занялись заменой стекол и наведением порядка вокруг. Мост не перекрывали, но поврежденные места с трещинами оградили аварийной лентой. Строители не только меняли стекла, но и мыли их специальными средствами, поскольку почти во все попала вода.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

"Сегодня" пообщались с представителями завода — производителя стекол.

"Наше стекло сверхпрочное: оно состоит из нескольких слоев, которые защищают основное бронированное. Заказчики закупили у нас стекол с запасом, так что проблем с заменой быть не может", — рассказали "Сегодня" на предприятии в Белой Церкви.

В КГГА заявили, что будут заменены защитные пленки на всех девяти стеклах переправы — это 70 кв. м. Их дополнительно обработают средством против герметических повреждений и попадания влаги. Рабочие весь день подметали крошки щебня с мостового покрытия. На мост даже заехала грузовая "Газель", в которую грузили щебень.

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

На вопрос, почему покрытие крошится, строители ответили, что это естественный процесс, мол, мосту всего пару дней, и оно должно утоптаться.

А как у них: самые необычные стеклянные мосты в мире

Стеклянный мост в Китае

Мост в китайской провинции Улинъюань — самая большая стеклянная переправа в мире. Конструкция построенная в 2016 году находиться на высоте 260 м. Внушают размеры — 430 метров в длину и шесть в ширину. Мост состоит из 120 сверхпрочных стеклянных панелей, а находиться на нем одновременно могут 800 человек. На его строительство потратили $4,3 миллиона. Чтобы доказать, что мост безопасен, по нему проехал грузовик, а одну из стеклянных панелей строители пытались разбить кувалдой, но не получилось.

Фото: Сегодня

"Мост в никуда" в Австрии

Удивительный мост находящийся в австрийских Альпах на леднике, возле городка Халльштатт, сооружен специально для любителей пощекотать свои нервы и вход сюда платный — 3 евро. Он находиться на высоте 2,5 километров! Несмотря на небольшую длину — 100 метров, переправа строилась несколько лет. Открыли достопримечательность в 2013 году. Погулять по мостику можно с начала июля и до наступления холодов. К слову, на уход за стеклянным полом моста ежегодно тратят около 10 тысяч евро.

Фото: Сегодня

"Стеклянная тропа" в Грузии

Полностью стеклянный мост возведенный несколько лет назад возле горы Сатапли в Грузии дает прекрасную возможность насладиться видом города Кутаиси с высоты почти 800 метров! Но на нем под ноги лучше не смотреть! Пройтись по переправе можно только в бахилах и после инструктажа. Во время сильных ветров и обильных осадков мостик перекрывают. Во сколько обошлось это чудо архитекторов неизвестно. Длина мостика не более 50 метров, а ширина всего 3 метра.

Фото: Сегодня

"Небесная тропа" в США

Пешеходный мост расположенный в Аризоне, над Гранд-Каньоном впечатляет своей необычной формой — он построен в виде подковы. Открыли его еще в 2007 году, потратив на все работы 30 миллионов долларов. Небольшая переправа (всего 21 метр) нависает над пропастью глубиной 1200 метров! Кстати, стекло на этом мосту по идее слабее чем на киевском, оно выдерживает нагрузку 490 кг на квадратный метр (на киевском — 1150 кг). Да и разместиться на мосту может не более 120 человек.

Фото: Сегодня

Напомним, что новый мост построили за несколько месяцев.

Также смотрите, как ремонтировали переправу:

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