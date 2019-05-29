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Треснувший мост в центре Киева: в КГГА предложили новую замену на проблемной переправе

29 мая, 12:54

В КГГА предложили новую замену на проблемной переправе

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua.

В КГГА рассматривают возможность замены верхнего слоя стеклопленки на пешеходно-велосипедном мосту в центре столицы на бронированное стекло. Такой вариант возможен в случае новых актов вандализма на переправе. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Спасибко.

"Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены верхнего слоя стеклопленки на бронированное стекло", - цитирует Спасибко пресс-служба администрации.

Также он добавил, что поврежденные элементы на стеклянном полу моста уже заменили, а пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком.

Напомним, первое треснувшее стекло посетители заметили уже на следующий день после открытия переправы. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. На место ЧП прибыла полиция, а в КГГА заявили, что выясняют причину появления трещин. Затем появилась версия, что повреждения были нанесены твердым предметом — молотком или гантелью. В обоих случаях пострадала лишь защитная пленка. Рабочие сняли ее и показали, что бронированное стекло целое. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имеет место диверсия, и к виновным будет применено самое строгое наказание. Он пообещал, что существующую систему видеонаблюдения на мосту расширят за счет дополнительных камер под переправой.


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Тег Киев, КГГА, мост

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