Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)

8 марта, 07:58

Сергей Мартынец

Сотрудники Киевского управления ГСЧС перепели известный хит Jerry Heil на свой манер

Спасатели из Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве записали праздничный клип, в котором поздравили украинских женщин с 8 марта.

Об этом сообщает "Информатор".

Песня была спета на манер известной певицы Jerry Heil с ее композицией "Охрана, отмена". Вот только киевские спасатели переделали ее под свой род деятельности: сначала показали, как "рьяно они реагируют" не вызов, а после песни прошлись по улице и дарили киевлянкам цветы.

Реклама

В тренде
Под Киевом мужчина подстрелил полицейского: подробности

Как сообщали новости "Сегодня", в честь женского праздника в ВСУ запустили оригинальный флешмоб. В 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого начали выкладывать фото женщин в форме, объединенные одной темой: "Княжны тоже воюют". Таким образом бойцы решили показать, что Украину защищают на передовой не только мужчины, но и женщины разных возрастов.

Отметим, что недавно в столице произошел необычный случай. Киевлянин Казбек Тедеев спас супружескую пару, автомобиль которой вылетел в Днепр и тонул. Он прямо в одежде полез в холодную воду и вытащил обоих из машины. Представители ГСЧС Украины подали его кандидатуру на награду "Герой-спасатель года". А тем временем Казбека Тедеева за его героизм пригласили на тренировку "Шахтера".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев клип спасатели песня 8 Марта ГСЧС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Это правда": бывший народный депутат Михаил Гаврилюк работает в Киеве таксистомДругие новости
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепления
Итоги зимы в Киеве: синоптики озвучили парадокс глобального потепленияДругие новости
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поля
Тревожная ситуация в Чернобыльской зоне: обнаружены нелегальные поляУкраина
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве
Подснежники-гиганты: на Майдане в Киеве "выросли" необычные цветыДругие новости
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)
Вечные тюльпаны: мастерица продает возле метро в Киеве необычные цветы (фото и видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...