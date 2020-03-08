"Тревога, отмена": киевские спасатели ярким клипом поздравили женщин с 8 марта (видео)

Спасатели из Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве записали праздничный клип, в котором поздравили украинских женщин с 8 марта.

Об этом сообщает "Информатор".

Песня была спета на манер известной певицы Jerry Heil с ее композицией "Охрана, отмена". Вот только киевские спасатели переделали ее под свой род деятельности: сначала показали, как "рьяно они реагируют" не вызов, а после песни прошлись по улице и дарили киевлянкам цветы.

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Как сообщали новости "Сегодня", в честь женского праздника в ВСУ запустили оригинальный флешмоб. В 14-й отдельной мехбригаде ВСУ им. князя Романа Великого начали выкладывать фото женщин в форме, объединенные одной темой: "Княжны тоже воюют". Таким образом бойцы решили показать, что Украину защищают на передовой не только мужчины, но и женщины разных возрастов.

Отметим, что недавно в столице произошел необычный случай. Киевлянин Казбек Тедеев спас супружескую пару, автомобиль которой вылетел в Днепр и тонул. Он прямо в одежде полез в холодную воду и вытащил обоих из машины. Представители ГСЧС Украины подали его кандидатуру на награду "Герой-спасатель года". А тем временем Казбека Тедеева за его героизм пригласили на тренировку "Шахтера".

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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