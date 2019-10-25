Туман и "лоси": в Киеве резко увеличилось число ДТП, город застрял в пробках

Если раньше киевские патрульные фиксировали по 150 ДТП в сутки, то теперь их количество доходит до 280

/ Фото: Александр Марущак

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Густой туман и смог продолжают уже пятый день нависать над столицей, мешая нормально дышать горожанам. "Сегодня" решили поинтересоваться в патрульной полиции Киева, сказывается ли это необычное явление на дорожной обстановке в городе и росте количества ДТП.

По данным синоптиков, видимость на дорогах составляет 200-500 метров. В темное время суток на столичных улицах она уменьшается в разы. И водителям нужно быть предельно осторожными, чтобы не въехать во впереди движущиеся машины, и строго соблюдать дистанцию.

"Вообще, юридически туман не может быть причиной ДТП. Он не провоцирует дорожно-транспортные происшествия, их провоцируют автомобилисты. Они не соблюдают дистанцию, превышают скорость, не обращают внимание на запрещающий красный сигнал светофора. Это действительно мы фиксируем на улицах Киева и выписываем нарушителям штрафы. Да, в туманную погоду статистика количества ДТП в Киеве увеличилась. Если раньше мы фиксировали за сутки около 150 ДТП, то сейчас – 280 и более. Но водители нарушают правила: превышают скорость, не соблюдают дистанцию, разговаривают по телефону за рулем. А в туман управлять автомобилем еще сложнее и поэтому имеем такой рост ДТП", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

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Каждое небольшое ДТП в центре города – это причина увеличения пробок на улицах.

"Два "лося" из-за тумана притерлись на углу бульвара Шевченко и Крещатика, в районе Бессарабки. На каждом авто лишь по царапинке. Но пока они ждут полицию – пробка разрастается на километр. Пока на место приедут патрульные, пока оформят ДТП – затор по бульвару Шевченко увеличивается втрое. Автомобили стоят в два ряда и выпускают выхлопы. Вот вам и причина смога и неприятного запаха в воздухе", – рассказал нам таксист Олег.

В патрульной полиции подтверждают, что причина заторов в городе – это ДТП.

"Водители не соблюдают скоростной режим, нарушают правила, попадают в ДТП и их количество растет, а это сказывается на дорожной ситуации в городе. Поскольку пропускная способность улиц небольшая и если на ней происходит ДТП и даже два, то ситуация усугубляется в разы. Можно конечно оправдываться плохой погодой, туманом. Но если человек превышает скорость и летит на красный сигнал светофора, то не туман тут виноват, а он сам", – добавляют в патрульной полиции.

Ранее мы сообщали, что плохое состояние воздуха в Киеве связано с огромным количеством загрязняющих воздух веществ, которые выбрасывают автотранспорт, городские ТЭЦ и мусоросжигательный завод. Плюс наличие сильного тумана, отсутствие ветра и дождя. Все это создает мощный смог. Сейчас опаснее всего находиться на площадях и возле транспортных развязок, где возникают заторы и есть большое скопление автотранспорта.

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