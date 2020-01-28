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Туман в Киеве: уровень загрязнения воздуха зашкаливает

28 января, 15:41

Наиболее загрязнен воздух в центре, на Минском массиве и на Троещине

Туман, который накрыл столицу накануне вечером, удержится в Киеве до конца суток 28 января. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Видимость на дорогах составляет 200-500 метров.

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При этом в столице с туманом наблюдается рост уровня загрязнения воздуха. Так, по данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Политехе зафиксировано 155 пунктов, на Майдане – 166, на Отрадном – 155, на Соломенке – 152, на Позняках – 159, близ Дарницкой площади – 161, на Лесном массиве – 163, на Троещине – 176, на Минском массиве – 170.

Скриншот

Скриншот

Чище всего на Академгородке и на Теремках II. Там показатели не доходят до 50 пунктов.

Отметим, что по данным синоптиков, уже в среду, 29 января, в столице и регионе ожидается мокрый снег с дождем и снижение температуры воздуха. В частности, днем и ночью будет до 0...+2 градусов.

Напомним, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев смог туман загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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