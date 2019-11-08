Туристический ажиотаж в Чернобыле: насколько безопасны сталкерские туры

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Ажиотаж на чернобыльские туры продолжается. С начала года зону отчуждения посетило более ста тысяч туристов. Цифра рекордная – в прошлом году посетителей было на треть меньше. И это только официальные данные. Потому что есть еще сталкеры которые предлагают туры по заброшенным чернобыльским зданиям. Насколько безопасны такие туры решили разобраться новости "Сегодня".

Пустая трасса и облезлый указатель "Чернобыльский район". Для "голодных" до ужасающих пейзажей, здесь начинается путешествие в город, где остановилось время. После одноименной американской ленты, сюда все чаще едут иностранцы. Уже на КПП съемочная группа новостей "Сегодня" знакомится с поляками.

"Это единственное место в Европе, где произошла такая катастрофа, и практически вся Европа почувствовала ее последствия. Мне просто интересно все это увидеть, сделать фото. Это новые впечатления", – рассказывает посетитель зоны отчуждения Войцех Нерес.

В программе – центр Припяти, заброшенные магазины, колесо обозрения, заброшенные дома. Приезжие жаждут почувствовать вкус опасности. И, конечно, скрытый под саркофагом 4-й реактор. Для посетителей зоны отчуждения побывать здесь – обязательный пункт программы.

Те же, кому "официальных" маршрутов мало, пытаются попасть в закрытую зону нелегально со сталкерами. На их дорожной карте – заброшенные морги, детсады, крыши домов.

Кирилл Гарник, помощник директора ГП "ЦИОТИЗ":

"Такие посетители – нелегальны. Они идут напролом и идут через тот же рыжий лес, который очень загрязнен. Кроме того, многие из таких посетителей пытаеются из зоны выносить какие-то вещи, которые могут быть также очень загрязненными"

Объявлений с предложением пощекотать нервы в интернете десятки. Набираем несколько номеров – обещают: все безопасно. Впрочем, врачи советуют не рисковать.

"Если попадет в организм этот изотоп, то человек в течение всей жизни будет получать облучение. Это влияет отрицательно на костный мозг, может возникнуть лейкемия и снижение иммунитета. И может быть вообще риск возникновения злокачественных опухолей в любом органе", – настаивает Богдан Гуда, эндокринолог.

Но если желание оказаться в Чернобыльской зоне сильнее предупреждения врачей – лучше выбирать уже проверенные маршруты.

Недавно новости "Сегодня" писали о том, что впервые в истории в Чернобыле для туристов хотят организовывать экскурсии на воздушных шарах. Также есть намерения развивать инфраструктуру в прилегающих к зоне отчуждения населенных пунктах. Например, обсуждается вопрос обустройства в Иванкове Киевской области дополнительной гостиницы.

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