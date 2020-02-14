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"Ты хрупкая, как киевские мосты": в сети появились забавные валентинки о столице

14 февраля, 12:28

На открытках в шутливой форме говорится о чувствах и столичных пробках, мостах, новостройках

Фото со страницы facebook.com/borislav.bereza

Фото со страницы facebook.com/borislav.bereza

В социальных сетях ко Дню святого Валентина появились забавные валентинки, в которых обыгрывается киевская тематика.

Так, на валентинках в шутливой форме говорится о чувствах и столичных пробках, мостах, новостройках.

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"Моя любовь к теюе вечная, как пробки на проспекте Победы", "Моя любовь к тебе растет так быстро, как новостройки в Киеве", "Ты хрупкая, как киевские мосты", "Когда ты далеко – мое сердце разбито, как киевские дороги", "У меня к тебе бурлит фонтан чувств, как теплотрасса на Руставели", "Наши чувства вечные, как в Киеве маршрутки "Богдан", "Пусть наши отношения будут такими долгими, как очередь в Киевскую перепичку", – говорится в валентинках.

В частности, яркими открытками на своей странице в Facebook поделился бывший нардеп Борислав Береза. При этом остается неизвестным, кто автор валентинок.

Ранее журналисты "Сегодня" подарили ко Дню всех влюбленных крылья и лук со стрелами малышам-основателям Киева на Почтовой площади.

Также сообщалось, что в Кропивницком создали сердце из автомобилей ко Дню святого Валентина.

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Киев День святого Валентина валентинки

Источник: Сегодня

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