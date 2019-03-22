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У киевского метро появились свои стикеры

Сегодня, 10:12

Стикеры выполнены в одном стиле в виде надписей названий станций

Фото: Facebook/Юлия Бевзенко
Фото: Facebook/Юлия Бевзенко.
У киевского метро появились свои стикеры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/495/cc0/5c9495cc07e05.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/495/cc0/5c9495cc07e05.jpg Другие новости Стикеры выполнены в одном стиле в виде надписей названий станций

У метро Киева появились собственные стикеры для Telegram, сообщила автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что автором идеи стал арт-директор студии mirrolab Василий Яремий, а над леттерингом работала куратор курса "Шрифтовой логотип" в Projector Катя Яцушек.

Стикеры выполнены в одном стиле в виде надписей названий станций столичной подземки.

Ранее стало известно, когда откроют метро на Виноградарь. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, две станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" откроют в декабре 2021 года. А вот на столичный жилищный массив Троещина метро построят как минимум за четыре-пять лет, однако при условии наличия финансирования.

Напомним, на строительство в Киеве Подольско-Воскресенского моста и участка Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь планируется выделить 400 млн гривен. В бюджете Киева на 2019 год на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 760 млн грн (общая смета проекта — более 11 млрд грн).

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Тег Киев, метро, метрополитен

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