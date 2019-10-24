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У мэра Кличко может появиться новая оппозиция

24 октября, 10:40

Александр Марущак

Депутаты планируют создать новое объединение, которое успели прозвать "ЗеКиев"

Фото: Михаил Будилов/Facebook

Фото: Михаил Будилов/Facebook

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В Киевраде хотять создать межфракционное объединение "За новый Киев". Об этом депутаты рассказали в кулуарах Киеврады.

Предполагается, что новая депутатская группа будет в опозиции к нынешнему мэру Киева Виталию Кличко. Еще не созданную депутатскую группу уже называют "ЗеКиев".

Как говорят сами депутаты новое депутатское объединение может возглавить депутат Сергей Гусовский. Якобы все желающие могут войти в новое объединение.

Напомним, сегодня, 24 октября, мэр Виталий Кличко по инициативе самих депутатов собрал сессию Киеврады.

"Речь идет о критически необходимой корректировке бюджета города. От которой зависит и выплата зарплаты столичным транспортникам, и надбавки педагогам, и средства на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, и многих других социальных вопросов", – рассказал о планах на заседание мэр столицы.

Предыдущая попытка провести сессию провалилась – на 9-ю сессию Киеврады VIII созыва зарегистрировались 53 депутата, в итоге кворум не собрался и заседание было сорвано. Впрочем, городские депутаты не могут собраться на сессию уже более полгода: городской совет не заседал с мая 2019-го.

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Киев депутаты заседание объединение Виталий Кличко депутатская группа городской совет

Источник: Сегодня

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