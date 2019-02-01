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У скандального застройщика на Осокорках забрали землю

Сегодня, 10:25

Долги застройщика перед городом за аренду земли составили 65 млн гривен

Фото: SERGEI SUPINSKY
Фото: SERGEI SUPINSKY.
У скандального застройщика на Осокорках забрали землю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/402/7b4/5c54027b400d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/402/7b4/5c54027b400d8.jpg Другие новости Долги застройщика перед городом за аренду земли составили 65 млн гривен

Киеврада на своем заседании 31 января проголосовала за разрыв договора аренды со скандальным застройщиком "Контактбудсервис" на Осокорках. Соответствующее решение поддержали 77 депутатов.

Причина разрыва договора – долги застройщика перед городом за аренду земли в размере 65 миллионов гривен, которые тот отказался платить. Мэр столицы Виталий Кличко назвал справедливым решение Киевсовета.

"Теперь договор аренды расторгнут окончательно! Это решение – серьезный сигнал для других застройщиков, которые пренебрегают интересами города", – отметил мэр.

Ранее мы сообщали, что освоение участка на Осокорках должны были начать еще до 2008 года. "Контактбудсервис" после того, как же представил на Градостроительном совете проект застройки, получил ряд замечаний, однако продолжил строительство.

Напомним, на Осокорках остался едва ли не последний островок девственной природы в черте города. Тут гнездятся десятки видов птиц, в том числе, краснокнижные, и озера, которых странным образом, вопреки заключению агентства водных ресурсов, нет на кадастровых картах.

Вокруг него несколько лет подряд продолжается конфликт между застройщиком и активистами. Застройщик пытался силой пробить дорогу к природоохранной территории. С активистами и представителями застройщика не раз возникали драки.

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Тег строительство, депутаты, застройщик, осокорки, Киеврада

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