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У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фото

Сегодня, 09:17

Василий Михальчук

Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания — это конец XII века

Фото: Т. Бобровский

Фото: Т. Бобровский

У стен Софии археологи нашли сооружение времен Киевской Руси: фото https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 Другие новости Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания — это конец XII века

На территории Национального заповедника "София Киевская" продолжаются археологические раскопки. Работы стартовали в июне, но археологи уже заявили о грандиозном открытии. Они наткнулись на сооружение времен Киевской Руси. Уникальный археологический объект возле древней Софии ученые раскопали в конце июня. Тогда они предположили, что наткнулись на остатки Софийских ворот с надвратной церковью. Но спустя месяц детальных исследований оказалось, что исследователи нашли более грандиозное здание.

"Обнаруженные стены сооружения по своей конструкции намного сложнее, нежели въездные ворота, ведь здесь были помпезные арки и колонны. Здание имеет намного большую площадь, чем мы предполагали. Возможно, это дворец", — рассказал "Сегодня" археолог Тимур Бобровский. 

Ученым уже удалось установить дату постройки загадочного здания — это конец XII века. А возводили его мастера из Чернигова.

"Судя по найденным на плинфе клеймах в виде геометрических фигур и пятиконечной звезды, можно уверенно сказать, что сооружение построила артель черниговских зодчих", — рассказывает Бобровский.

Отметим, что пятиконечная звезда — это языческий символ древних славян. Кстати, исследователи выяснили, что сооружение пытались реконструировать в XVII веке, но по неизвестным причинам в XVIII веке его разобрали, так как у стен здания обнаружили остатки строительных материалов XVII века. 

Во время раскопок археологи нашли много артефактов: обломки керамики, стекла и монеты более поздних времен. Найденные стекла от времени покрылись коричневой патиной, а предназначались они для оконных рам, которые в те времена были круглые. А вот разноцветные браслеты стали для ученых открытием.

"На территориях храмов мы такие браслеты не находим, так как духовенство их не носило. Если окажется, что здание имело светское предназначение, станет ясно, откуда они здесь появились — их могли носить жильцы дворца", — пояснил Бобровский. Изучение фундаментов должны закончить этой осенью, а найденные находки будут храниться в заповеднике.

Напомним, в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века.  

Ранее мы сообщали, что в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен  в 1011 году. 

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Киев раскопки софия киевская

Источник: Сегодня

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