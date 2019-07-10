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ФОТОФАКТ. У стен Софии Киевской нашли древний фундамент и монеты

10 июля, 16:25

Студенты-практиканты раскопали новые артефакты

Фото: В.Кириленко
Фото: В.Кириленко.

На территории Национального заповедника "София Киевская" продолжаются раскопки прямо возле входа в древний собор.

Фото: В. Кириленко

"Археологи и студенты-практиканты исследуют обнаруженные останки неизвестного сооружения XI—XII веков. Пока ученые не могут дать четкий ответ, что именно найдено возле Софийского собора. Каждый день археологи находят новые объекты, монеты, куски древних стен. Работы будут продолжаться до конца лета", — рассказал "Сегодня" Вадим Кириленко, замгендиректора Национального заповедника "София Киевская".

Фото: В. Кириленко

Напомним, в Украину вернулся уникальный артефакт. Национальный заповедник "София Киевская" принял на хранение в свои фонды грамоту Петра I, которую царь прислал Митрополиту Киевскому в начале XVIII века! Ночью 13 апреля ее доставили из Германии в Киев. 

Ранее мы сообщали, что ранее в Киеве реставрировали тысячелетние церковные фрески, к которым с молитвами обращались еще Ярослав Мудрый и Владимир Мономах. Мастера работали под куполом Софийского собора, который, скорее всего был построен  в 1011 году. 

Также мы писали, что с Софийском соборе нашли уникальную старинную живопись. Ее зарисовали в 50 годах советские реставраторы, не увидев в библейских сценах ничего ценного. Теперь, чтобы восстановить реликвию, заповеднику "София Киевская" нужно полмиллиона гривен.

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Тег Киев, раскопки, софия киевская

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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