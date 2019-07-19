Убийство пятилетнего мальчика под Киевом: известно, кто возглавил полицию Переяслав-Хмельницкого

На должность руководителя Переяслав-Хмельницкой полиции назначен экс-заместитель Броварского отдела полиции

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области.

После назначения нового руководителя полиции Киевской области в правоохранительных органах региона продолжаются кадровые перестановки.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ Нацполиции, приказом руководителя полиции региона Андрея Небытова назначен заместитель областного главка – Александр Шляховский, который будет отвечать за направление работы криминальной полиции. До этого полковник полиции занимал должность начальника Бориспольской полиции.

Также назначены новые руководители территориальных подразделений полиции.

На должность руководителя Переяслав-Хмельницкой полиции назначен экс-заместитель Броварского отдела полиции – подполковник полиции Максим Скидан. Полицию Бориспольского района возглавил подполковник полиции Тарас Кравчук, который ранее работал в должности заместителя начальника Киево-Святошинского отдела полиции.

Напомним, что руководители Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции в Киевской области были отстранены от выполнения служебных обязанностей после убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова. На данный момент в резонансном деле - четверо подозреваемых, в том числе двое копов.

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