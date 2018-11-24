Учения спасателей в Киеве: как жителей города защищали от потопа и химикатов

В столице на этой неделе прошли масштабные учения спасателей. Три дня сотрудники экстренных служб тренировались спасать киевлян от чрезвычайных катаклизмов – потопа из-за сброса воды на ГЭС, большого вытока аммиака на заводе или пожара в университете.

Такого уровня обучения не производились уже более 10 лет, говорят в руководстве спасателей. Однако теперь подобные тренировки будут проводиться раз в пять лет, чтобы спасательные службы были готовы к возможным ЧП.

В канун учений появилась информация о том, что в городе будут включать сирены. Спасатели уточнили, что речь шла не об общегородских сигнальных системах, а лишь тех, которые установлены на предприятиях и объектах, на которых тренировались спасатели.

На учениях сотрудники экстренных служб, коммунальщики и чиновники отрабатывали различные ситуации – от большого потопа, зацепившего шесть районов столицы, до аварии на заводе с разлившимся аммиаком и пропажей отопления в двух районах города.

В этот же день спасатели выручали из беды город, оказавшийся в условиях мощного снегопада, при котором произошло очень много аварий. При этом, по легенде, сильно похолодало. В такой ситуации перекрывали въезд в Киев, не пуская в него большие грузовики, а также организовали объезд города через пункты пропуска в направлении Вышгорода и Овруча.

В этот же день была и самая зрелищная тренировка – ликвидация химической аварии на заводе и эвакуация людей в безопасную зону. По легенде, спасателям пришлось разбираться с последствиями утечки 5000 кг аммиака из компрессорной станции завода "Оболонь".

































Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

На следующий день спасатели работали на "большом потопе" – по легенде, через дамбу Днепровской ГЭС прорвались тонны воды, которые обрушились на Киев и привели к значительному подтоплению. ЧП зацепило шесть районов города. Практическую часть эвакуации и спасения города от затопления отрабатывали возле Труханового острова – развернули приемный пункт эвакуации, эвакуировали киевлян и временно разметили всех спасенных в городе.











































Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

В последний день бойцы экстренных служб отрабатывали сценарий действия при остановке одной из ТЭЦ города, оставившей два района города без отопления.

В целом, обучения проходили на 12 локациях, к ним были привлечены 91 единицы техники и более 800 человек.























Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Фото: КГГА

По итогам спасатели отчитались: система защиты и аварийно-спасательные службы столицы готовы к любым чрезвычайным ситуациям.

"В первую очередь, мы пытались отработать действия, связанные с ухудшением погодных условий, сильным подтоплением и введением особого периода. И главной задачей было еще раз проверьте и улучшить взаимодействие аварийно-спасательных служб города. Нам это удалось", – заявил начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Кроме того, во время учений была создана видеопамятка для киевлян на случай эвакуации.



Также Роман Ткачук напомнил, что должны делать люди, если вдруг на улицах вдруг начнет гудеть сирена, оповещая о настоящей, а не учебной тревоге.

"Необходимо включить телевизор или радиоприемник, где будет транслироваться адресованное населению сообщение и выполнять действия в соответствии с озвученными указаниями", – рассказал Роман Ткачук.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасателям самим иногда нужна помощь.Так, в Виннице кошка спасла от смерти хозяина - сотрудника ГСЧС. Спасатель мог бы угореть в собственной квартире.