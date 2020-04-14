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Ученые исследовали радиационную ситуацию в Киеве: какие выводы

14 апреля, 00:53

Елена Кузьмич

Концентрации цезия-137 в воздухе не превышали норму в течение последней недели

Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности обнародовал итоговые по радиационной ситуации в Киеве, связанной с лесными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения за период с 5 апреля по 13 апреля.

Об этом говорится в сообщении в Facebook.

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С момента начала отслеживания последствий пожара, с учетом метеопрогнозов, речь шла о нескольких возможных кратковременных повышений концентрации цезия-137 в воздухе в г. Киеве относительно фоновых значений.

"Согласно проведенным измерениям, концентрации цезия-137 в воздухе не поднимались выше 10 ^ (- 3) Бк / м3 (беккерель на квадратный метр – Ред.). С учетом радиологической ситуации, никаких дополнительных мер по радиационной защите за пределами зоны отчуждения пока предпринимать не нужно", – говорится в информации.

Ранее мы писали инструкцию о том, как онлайн узнать уровень радиации. Например, на карте можно сравнить уровень радиации в Киеве и Чернобыльской зоне.

Также мы сообщали, что пожар добрался до территории пятого энергоблока Чернобыльской АЭС. А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заверили, что в настоящее время угрозы для Чернобыльской АЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Пожары в Зоне отчуждения

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Киев Чернобыль радиация пожар Чернобыльская АЭС радиационный фон

Источник: Сегодня

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