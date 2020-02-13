Учительница младших классов из Киева побеждает в соревнованиях фитнесс-бикини: видео

Ученики гордятся своей учительницей, а их родители – поддерживают ее

Утром на уроки, после обеда – в спортзал. Учительница младших классов одной из киевских школ побеждает на конкурсах бодибилдингу. Профессиональный спорт и выступления в купальнике не мешают педагогической карьере. Дети гордятся, родители – поддерживают.

Туго собранный на затылке хвост, модное кожаное платье ниже колен, а в руках – указка или лист с заданиями для детей. Лидия Марусич работает со своим 4 классом. А это она в тренажерном зале. Короткий топ на идеальной фигуре вместо платья и тяжелая штанга в руках вместо указки.

"Сейчас будет легкая тренировка, мы немного сделаем ножки, плечи, спинку. Примерно десять повторов, мне достаточно", – говорит Лидия, приступая к упражнениям.

Только "железяк" для хорошей формы мало, поэтому ставку делает и на правильное питание. Составлять полезное меню учит и свой класс. Ученики в восторге:

"Она очень креативная, всегда очень интересные задачи на урок придумывает".

"Она не просто учит "2 + 2 равно 4", она учит, как дружить, как разговаривать с друзьями и с людьми".

"Каждый урок интерактивный и еще она относится к всему с пониманием".

И если вознаграждение в школе это любовь детей, то вознаграждение в спорте – победы. Фитнес-бикини это не только дефиле участниц. Это настоящее соревнование красивых тел – каждая поза и поворот головы имеют значения.

"За спортивную карьеру у меня больше золотых медалей. Я являюсь чемпионкой абсолютной Львовской области, трехкратной чемпионкой Донецкой области", – говорит Лидия.

Охотно соревнуется с другими Лидия Марусич и в педагогической сфере. "Учитель года" – это о ней.

Наталья Винник, директор школы №135 Киева:

"Она является победителем районного этапа "Учитель года" среди учителей именно начальных классов и в этом году, буквально на прошлой неделе завершилось городское соревнование".

Содействует в школе созданию фитнес-кружка для девушек. А в тренажерном зале Лидия готовит к профессиональным конкурсам. И так изо дня в день 27-милетняя Лидия Марусич ломает стереотипы, о том, что учитель – это только о школе.

Напомним. ранее новости "Сегодня" писали о том, как самый старый учитель Украины читает Мицкевича и Гете в оригинале своем ученикам. Скучное бормотание, бесконечные 45 минут и желание как можно быстрее уйти – точно не об уроках Бориса Кульчицкого. В свои 90 то человек изредка присаживается, много жестикулирует, читает на польском и немецком и шутит на уроках.

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