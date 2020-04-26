"Угроз нет": все пожары в Чернобыльской зоне погасили

Спасатели продолжают бороться только с тлеющими торфяниками

В Чернобыльской зоне отчуждения, где еще сегодня утром боролись с пожарами в Лубянском, Паришивском, Дитяткивском и Денисовицком лесничествах, ликвидировали все очаги возгораний.

Об этом 26 апреля заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита", – написал глава МВД у себя в Twiter, поблагодарив пожарных и спасателей за работу.

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Напомним, из-за пожаров в Чернобыльской зоне потеряно очень много памятных мест. Сгорели старые кладбища, леса, болота и 12 бывших деревень, включая Лелив, Копачи и Полесское. Была охвачена огнем территория Рыжего леса, уничтожен пионерлагерь "Изумрудный", а также известный троллейбус МТБ-82.

Пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов.

14 апреля пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

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