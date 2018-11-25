Ухудшение погоды: в КГГА рассказали, как предотвратить ДТП во время гололедицы

На Украину надвигается мощный снежный циклон, в соответствии с чем ухудшение погодных условий, в том числе мокрый и прилипающий снег будет сопровождаться повышенной травмоопасностью. В соответствии с этим в Киевской городской государственной администрации дали ряд советов о том, как правильно вести себя во время гололедицы.

Так в частности водителям автомобилей рекомендовали:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари

Кроме того, в КГГА настоятельно рекомендовали при значительном ухудшении погоды, которое может сопровождаться интенсивным выпадением снега и гололедом, не использовать автотранспорт с летними шинами.

В свою очередь пешеходам во избежание неприятных ситуаций посоветовали:

ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву

не держать руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга

при нарушении равновесия во время ходьбы при гололедице необходимо стараться быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать, нужно напрячь мышцы, сгруппироваться, а прикоснувшись к земле попробовать перекатиться

быть внимательными и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может не затормозить вовремя

помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз, соответственно перебегать дорогу не стоит

обходить металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом

Напомним, что уже сегодня в Житомире из-за гололеда образовался транспортный коллапс.