Украина инкогнита: Николаевский костел в Киеве

Костел Святого Николая, или Дом органной музыки – уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого

Украина инкогнита: Николаевский костел в Киеве 2019-02-17T05:15:00+02:00 Другие новости Костел Святого Николая, или Дом органной музыки - уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого

Это здание не сразу заметишь среди новостроек в центре Киева, хотя высотой оно - как двадцатиэтажка. Костел Святого Николая, или Дом органной музыки – уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого. Журналисты рассмотрели сооружение с высоты птичьего полета, послушали один из лучших органов Европы и готовы рассказать, что общего у киевского костела и Собора Парижской Богоматери?

С высоты птичьего полета единственное неоготическое здание столицы по форме – как католический крест. Над центральным входом – фигура Божьей матери с младенцем, по бокам от нее святые и ангелы – их более ста лет назад создал итальянский скульптор Элиа Сала. А вот снаружи Николаевский костел подобен известной венской Вотивкирхе – по одной из легенд, Городецкий взял за образец именно ее, по другой – Собор Парижской Богоматери.

Архитектор Владислав Городецкий для отделки использовал некоторые элементы парижского собора Нотр-Дам. Поэтому на киевском костеле появились грифоны, змеи, ящерицы и другие чудовища. Они должны были отгонять нечистую силу.

Костел освятили – в начале 20-го века – после 10-ти лет строительства. Стоило оно 510 тысяч рублей – это более чем 100 миллионов гривен. Для возведения использовали железобетон – впервые в Европе. Еще одна новация – применение свай для сооружений такой высоты.

"Он расположил сваи в шахматном порядке и костел не раскачивается от вибраций, которые создают транспорт, метро", – рассказывает Татьяна Стахурская, генеральный директор Национального дома органной и камерной музыки Украины.

В советское время в костеле был архив и склад, а на крыше – спецаппаратура, которая глушила западные радиостанции.

40 лет назад здесь решили сделать Дом органной музыки – костел начали реставрировать – витражи заказывали в Риге, паркет – в Ивано-Франковске, а стулья – во Львове.

Орган заказывали под это помещение в Чехии, и по звучанию он – среди двадцати лучших в Европе. Уступает разве что инструментам самых известных католических храмов.

"У нас концертный универсальный орган, на нем можно исполнять различную музыку. И музыку барокко, и классику, и романтику, и современную музыку", – рассказывает Ирина Калиновская, народная артистка Украины

Перепады температуры вредят органам, лучше он звучит, когда в помещении не менее + 18-ти.

"В мире нет двух одинаковых органов. В этом органе 3960 труб и каждая труба имеет свою высотность звучания и каждая имеет отдельный тембр", – говорит Дмитрий Титенко, ассистент органиста.

Со времен независимости Органный дом начали использовать по прямому назначению: по католическим праздникам и в воскресенье в зал приходят на службу. Концерты же проводят в будни.

Ранее сообщалось, что Николаевский костел, который украшает улицу Большую Васильковскую уже более 100 лет, получит в этом году уникальную систему освещения. Подсветить его решила частная компания, в Минкультуры одобрили инициативу. Костел обещают подсветить белым или желто-синими цветами уже в апреле. В проекте будут использоваться технологии, как при подсветке здания Empire State Building в Нью-Йорке. Устанавливать осветительное оборудование на самом костеле нельзя, поэтому лучи будут направлены со здания, размещенного напротив.

Напомним, в октябре 2012 года в здании Национального дома органной и камерной музыки Министерства культуры Украины на ул. Большая Васильковская, 75, произошел пожар.

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