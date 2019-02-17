Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Украина инкогнита: Николаевский костел в Киеве

Сегодня, 05:15

Костел Святого Николая, или Дом органной музыки – уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого

Украина инкогнита: Николаевский костел в Киеве Другие новости Костел Святого Николая, или Дом органной музыки - уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого

Это здание не сразу заметишь среди новостроек в центре Киева, хотя высотой оно - как двадцатиэтажка. Костел Святого Николая, или Дом органной музыки – уникальное произведение гениального киевского архитектора Владислава Городецкого. Журналисты рассмотрели сооружение с высоты птичьего полета, послушали один из лучших органов Европы и готовы рассказать, что общего у киевского костела и Собора Парижской Богоматери?

С высоты птичьего полета единственное неоготическое здание столицы по форме – как католический крест. Над центральным входом – фигура Божьей матери с младенцем, по бокам от нее святые и ангелы – их более ста лет назад создал итальянский скульптор Элиа Сала. А вот снаружи Николаевский костел подобен известной венской Вотивкирхе – по одной из легенд, Городецкий взял за образец именно ее, по другой – Собор Парижской Богоматери.

Архитектор Владислав Городецкий для отделки использовал некоторые элементы парижского собора Нотр-Дам. Поэтому на киевском костеле появились грифоны, змеи, ящерицы и другие чудовища. Они должны были отгонять нечистую силу. 

Костел освятили – в начале 20-го века – после 10-ти лет строительства. Стоило оно 510 тысяч рублей – это более чем 100 миллионов гривен. Для возведения использовали железобетон – впервые в Европе. Еще одна новация – применение свай для сооружений такой высоты.

"Он расположил сваи в шахматном порядке и костел не раскачивается от вибраций, которые создают транспорт, метро", – рассказывает Татьяна Стахурская, генеральный директор Национального дома органной и камерной музыки Украины.

В советское время в костеле был архив и склад, а на крыше – спецаппаратура, которая глушила западные радиостанции.

40 лет назад здесь решили сделать Дом органной музыки – костел начали реставрировать – витражи заказывали в Риге, паркет – в Ивано-Франковске, а стулья – во Львове.

Орган заказывали под это помещение в Чехии, и по звучанию он – среди двадцати лучших в Европе. Уступает разве что инструментам самых известных католических храмов.

"У нас концертный универсальный орган, на нем можно исполнять различную музыку. И музыку барокко, и классику, и романтику, и современную музыку", – рассказывает Ирина Калиновская, народная артистка Украины

Перепады температуры вредят органам, лучше он звучит, когда в помещении не менее + 18-ти.

"В мире нет двух одинаковых органов. В этом органе 3960 труб и каждая труба имеет свою высотность звучания и каждая имеет отдельный тембр", – говорит Дмитрий Титенко, ассистент органиста.

Со времен независимости Органный дом начали использовать по прямому назначению: по католическим праздникам и в воскресенье в зал приходят на службу. Концерты же проводят в будни.

Ранее сообщалось, что Николаевский костел, который украшает улицу Большую Васильковскую уже более 100 лет, получит в этом году уникальную систему освещения. Подсветить его решила частная компания, в Минкультуры одобрили инициативу. Костел обещают подсветить белым или желто-синими цветами уже в апреле. В проекте будут использоваться технологии, как при подсветке здания Empire State Building в Нью-Йорке. Устанавливать осветительное оборудование на самом костеле нельзя, поэтому лучи будут направлены со здания, размещенного напротив.

Напомним, в октябре 2012 года в здании Национального дома органной и камерной музыки Министерства культуры Украины на ул. Большая Васильковская, 75, произошел пожар.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, костел, орган, городецкий, украина инкогнита

Вы сейчас просматриваете новость " Украина инкогнита: Николаевский костел в Киеве". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина инкогнита: гончарная столица Украины

10 февраля, 05:11

Журналисты узнали, чем живет легендарный поселок сегодня

Киев миниатюрный: лифт на одного человека и церковь в подвале 

20 января, 12:58

Поражает своими размерами и самый маленький столичный двор, который также именуют колодцем

Как варят соль в Украине: за 900 лет технология не изменилась

6 января, 06:50

Посмотреть на уникальное производство в Дрогобыче приезжают туристы со всего мира

Украина инкогнита: в Хмельницкой области возрождают древнюю живопись

9 декабря 2018, 19:45

Жители Самчиков надеются, что их село получит статус музея под открытым небом

"Черный монах" и тайный тоннель до Киева: какие загадки хранят Антониевы пещеры в Чернигове

2 декабря 2018, 17:50

Пещеры для туристов Черниговал являются одной из главных достопримечательностей

Украина инкогнита: чем удивляет Лядовский мужской монастырь

18 ноября 2018, 15:20

Основанный в 1013 году, он на несколько десятилетий старше Киево-Печерской лавры

«Спортивная бабушка»: певица Валерия заметно постарела

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Украинцам позволят отдыхать неделю в связи с празднованием пасхи

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы (фото)

Украинских заробитчан ждет ''сюрприз'': грядут проверки

Эксперт дал пугающий прогноз на ближайшие месяцы в Украине

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Тимошенко стало плохо после вопросов ведущего о Путине
Загрузка...

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

Вчера, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Растаможка "евроблях": проблем хватает, а льготный акциз могут продлить

15 февраля, 07:38

На растаможке автомобилей наживаются посредники

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

15 февраля, 07:12

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Донбасс как полигон для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие

14 февраля, 07:19

Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

В деле по "заговору Савченко-Рубана" в СБУ резкий разворот

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака