Украинцы рассказали, кем был бы Тарас Шевченко в наши дни

Украинцы видят Шевченко другом Костенко и патриотом своей страны

Украинцы рассказали, кем был бы Тарас Шевченко в наши дни 2019-03-09T17:36:00+02:00 Другие новости Украинцы видят Шевченко другом Костенко и патриотом своей страны

Сегодня, 9 марта, исполняется 205 лет со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко. Произведения Великого Кобзаря переведены на более 150 языков мира, а сам Шевченко еще при жизни стал одним из символов украинской нации.

Каким был бы Шевченко, если бы жил в наши дни, корреспонденты "Сегодня" поинтересовались у современников.

По мнению ученицы украинской школы в Брюсселе (Бельгия) Марички Кошель, Шевченко был бы на Майдане с первых дней протестов.

"Он бы боролся в реальной жизни в АТО, на войне, на Майдане. Если бы Шевченко жил в 21-м веке, дружил бы с Линой Костенко и непременно был бы активным пользователем соцсетей", – считает она.

Пятиклассник Велес Санжара, который также учится в этой школе, представляет Шевченко так: "В вышиванке, он делает селфи на фоне Эйфелевой башни, с калиной в руке, еще на калине сидит птичка, и возле него стоит [президент Франции Эммануэль] Макрон и держит зонтик, потому что идет дождь".

Аналогичный опрос прошел и в Киеве. Украинцы и сейчас видят Шевченко патриотом своей страны.

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К 205-й годовщине со дня рождения Шевченко художник Александр Грехов подготовил выставку, на которой поэт предстал в 29 необычных образах, в частности, Терминатора, Человека-паука, Николая Гоголя, Элвиса Пресли и Дарта Вейдера.

Напомним, по случаю этой даты журналисты "Сегодня" перечислили места силы Тараса Григорьевича в Киеве.

А бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины показали, что умеют не только воевать, но и читать стихи Шевченко:

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