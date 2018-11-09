Украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором

Сегодня, 04:50

Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья

Приложение, которое поможет сортировать мусор. Фото: studway.com.ua
Приложение, которое поможет сортировать мусор. Фото: studway.com.ua

Компания MacPaw запустила бесплатное приложение "Сортируй", которое поможет в сортировке мусора. Его цель – помочь решить проблему с мусором в Украине. Об этом пишет издание ain.ua.

Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья. Оно доступно для пользователей App Store и Google Play.

Как сообщили в Государственной службе статистики Украины, в 2017 году в Украине было произведено 366 400 000 тонн отходов – на 24% больше, чем в 2016 году. Поэтому приложение "Сортируй" должно улучшить ситуацию.

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Кроме того, приложение подскажет, как и где дать вторую жизнь контейнерам из фольги, электроприборам, коробкам из-под пиццы, старой одежде и тому подобное.

"Это формирует правильные, здоровые привычки. В свое время было удивлением узнать, что салфетки можно выбрасывать в контейнер с бумагой на переработку, а якобы бумажная одноразовая посуда совсем не бумажная", – говорит PR-специалист MacPaw Юлия Петрик.

Напомним, в центре Киева существует проблема с переполненными мусорными баками. Об этом заявила советник замглавы Киевской городской государственной администрации Юлия Грамотная.

Ранее мы писали, что по мнению экспертов, обычное увеличение количества мусорных баков не даст никакого эффекта, а вот привычка сортировать мусор решила бы эту проблему.

Тем временем, на горнолыжном курорте Украины запретили полиэтиленовые пакеты.
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