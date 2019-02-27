Украинские хирурги провели уникальную операцию: бойцу восстановили лицо после снайперской пули

Старшина перенес более десятка операций, врачи удивлялись – с такими травмами люди не живут

Украинские хирурги провели уникальную операцию: бойцу восстановили лицо после снайперской пули 2019-02-27T23:42:00+02:00 Другие новости Старшина перенес более десятка операций, врачи удивлялись - с такими травмами люди не живут

Украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. Пережив не одну операцию, мужчина не узнает себя в зеркале. Шанс на новую жизнь ему подарили украинские волонтеры.

На его лице отпечаток войны. Шрамы у левого глаза напоминают о событиях в Дебальцево в 2015 году. Тогда одиннадцатый добровольческий батальон "Киевская Русь" попал в засаду. Пуля попала и в старшину Эдуарда Малеванного.

"Я просто посмотрел. Повернул направо, пошли ли за мной ребята – и в меня попал снайпер. Просто вышел поворот с разворотом в противоположную сторону. Тобишь получил ранение. А дальше потеря памяти. Только помню что к зеленке дополз", – говорит пациент Эдуард Малеванный.

Старшина перенес более десятка операций, врачи удивлялись – с такими травмами люди не живут. Он выжил. Не удалось спасти глаз, щека потеряла чувствительность. Эдуарду пришлось привыкать к самому себе.

"Головные боли так и продолжаются, головокружение, жена не работает, она за мной ухаживает. Меня даже на машине скорой помощи привезли, я не могу сам выйти в город", – говорит пациент Эдуард Малеванный.

Новое лицо для Эдуарда бесплатно вызвалась сделать команда украинских хирургов во главе с Ростиславом Валихновским. Врачи говорят – операция непростая.

"Восстанавливаем объем в районе щеки с помощью жировой ткани – и дальше будет ждать ряд оперативных вмешательств. Таких как риносоптопластика, пластика скулового комплекса, удаление фибромы височной области и подтяжка лица", – объясняет хирург Ростислав Валихновский.

Продолжительность такой операции зависит от сложности, отмечают хирурги. У Эдуарда впереди их еще три. Затем его доставят на реабилитацию. И через несколько недель, когда снимут швы, он сможет увидеть нового себя.

Ранее мы писали, что медики Ровно спасли больную, вырезав фиброму в 30 килограммов. Такие образования доброкачественные и злокачественные встречаются крайне редко. Но опухоль настолько мешала женщине, что та не могла ходить и есть.

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