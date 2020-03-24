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Скандал с экспортом украинских масок в Испанию: в Киеве начали расследование

24 марта, 12:10

Наталья Руда

Прокуратура расследует причастность киевских таможенников к незаконному экспорту

Столичная прокуратура после скандала с экспортом украинских медицинских масок в Испанию открыла производство по факту возможной причастности киевских таможенников к инциденту. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, на днях в эфире телевидения Испании вышел сюжет о доставке партии медицинских респираторов из Украины. Информация вызвала в Украине резонанс, так как на данный момент в стране наблюдается дефицит масок. Глава таможенной службы Максим Нефьодов, комментируя резонанс вокруг сюжета испанского телеканала, заявил, что маски экспортировались еще вначале марта, когда еще не было принято постановление Кабмина о запрете экспорта медтоваров.

"На одном из интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена ​​по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни", – говорится в сообщении.

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Так, прокуратура открыла дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Отметим, что на фоне дефицита масок в интернете растет ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты". Новости "Сегодня" также писали, когда маски могут появиться в столичных аптеках.

Отметим, простейшая медицинская маска изготавливается из куска обыкновенной марли, но лучше – из стерильного бинта. Как это сделать – смотрите в видео "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев расследование маска

Источник: Сегодня

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