Украинских правоохранителей будет спасать от коронавируса оборудование Фонда Рината Ахметова

Госпиталь МВД в Киеве получил от Фонда современный и надежный аппарат ИВЛ

Каждый пятый госпитализированный с диагнозом "инфекция коронавируса" нуждается в искусственной вентиляции легких. Своевременное подключение к аппарату ИВЛ значительно повышает шансы на выздоровление. В государственных больницах такого оборудования не хватает.

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"Сегодня" узнавали, есть ли шанс обеспечить медучреждения необходимым оборудованием.

"На тестовом легком у нас идет фаза вдоха и плавная фаза выдоха", – показывает аппарат ИВЛ инженер медтехники.

Об аппаратах искусственной вентиляции легких с недавних пор мы слышим отовсюду. С началом пандемии коронавируса стало понятно: новейшее оборудование дарит пациентам с тяжелыми пневмониями шанс на выздоровление.

"Если у пациента настолько тяжелое состояние, что он не может дышать, без аппарата он просто не выживет", – объясняет заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя МВД Роман Карцев.

Современные аппараты – почти как компьютеры. К тому же, быстрые в настройке и мобильные.

"Здесь у нас есть фиксатор небольшого кислородного баллона. Если будет необходимо куда-то транспортировать больного, то можно будет подключить маленький баллончик и уже не быть привязанным к отделению", – рассказывает инженер Александр Алистренко.

Оборудование французского производства уже проверено украинскими медиками. Оно хорошо выдерживает скачки напряжения и имеет встроенные турбины, поэтому работает тихо.

"Когда пациент лежит в отделении, где 5-10 коек, и у каждой койки стоит по одному компрессору, вы представляете, какой это шум происходит?" – говорит Александр Алистренко.

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Демонстрируемый аппарат экспертного класса – подарок от Фонда Рината Ахметова. Оборудование передали для лечения пациентов в госпиталь МВД Украины в Киеве.

"Поскольку сотрудники правоохранительных органов не могут позволить себе изоляцию и карантин, а охраняя покой граждан и общественный порядок, они постоянно рискуют своим здоровьем, Фонд решил позаботиться и о них", – говорит директор проектов и программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

В рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней" Фонд закупил 200 современных аппаратов ИВЛ для государственных больниц. 32 из них доставлены в Украину в июне. Это крупнейшая партия такого оборудования, которая пересекла границу с начала карантина.

"Мы хотим сказать огромное спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что нам оказана такая помощь! Нам будет проще справляться с темы проблемами, которые возникают у медицинских работников при лечении пациентов, в данном случае – с коронавирусной инфекцией", – говорит начальник госпиталя с поликлиникой Наталья Охрименко.

В госпитале говорят: сначала расстроились из-за новой инфекции. Теперь уже привыкли. Работают, несмотря на трудности.

"Постепенно все легче и легче. Наверное, больше сам себя успокаиваешь психологически. Хотя у нас существует еще и психологическая поддержка. Наши психологи работают с людьми, которые не справляются со своими страхами", – рассказывает заведующий отделением интенсивной терапии госпиталя МВД Роман Карцев.

Врачи добавляют, что в психологической помощи нуждается мало кто из коллег. Скорее, это они поддерживают пациентов, в том числе – и морально.

"Задача врача – и психологически, и по медицинским вопросам сделать все, чтобы пациент выздоровел и был реабилитирован. Человеческая жизнь – это самое важное", – подчеркивает Наталья Охрименко.

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Житомирской области зараженных коронавирусом спасают скорые Фонда Рината Ахметова.

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Также мы писали, что Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусомв Украине, что является беспрецедентной помощью в масштабах страны.

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