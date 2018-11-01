Уличные ярмарки в Киеве: где будут продавать продукты в пятницу и на выходных

Сегодня, 20:23

Цены обещают ниже рыночных

Уличные ярмарки в Киеве: где будут продавать продукты в пятницу и на выходных
Автор фото: Богдан Россинский, "Сегодня"

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мед, молоко на 10—15% дешевле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

2 ноября (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116; просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31; пересечение ул. Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Деснянском районе – ул. Академика Курчатова (в пределах Милютенко и Братиславской)
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение ул. Леонида Первомайского и Ильи Мечникова; пер. Виноградный, 4-6;
  • в Подольском районе – пер. Полковой (в пределах улиц Белицкой и Полковой) ул. Светлицкого, 33;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8; ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском районе – ул. Просвещения (в пределах улиц Вузовской и Николая Кривоновса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; ул. Рижская, 1; ул. Деревлянская, 16-20; проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94; ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

3 ноября (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул. Паньковская; ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – пересечение ул. Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Александра Сабурова (в пределах Владимира Маяковского и ул. Оноре де Бальзака)
  • в Днепровском районе – б-р И. Шамо, 2-12;
  • в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
  • в Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13/1;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куренёвского парка);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33;
  • в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Липкивского и Богдановского)
  • в Шевченковском районе – ул. Подвойского, 2-12

4 ноября (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна)
  • в Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина.
  • в Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц ул. Радужной и Старосельской)
  • в Печерском районе – ул. Ивана Кудри (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.
  • в Святошинском районе – просп. Академика Вернадского, 79;
  • в Соломенском районе – ул. Федора Эрнста, 14А;
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, власти планируют усовершенствовать проведение в Киеве популярных сельхозярмарок, где продукты должны продавать по сниженным ценам. "Сегодня" выяснила, кто проверяет там продукты и как наказывают недобросовестных продавцов, которые продают товары по завышенным ценам.
товары, Киев, расписание, ярмарки, фрукты, овощи
Источник:

"Сегодня"

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