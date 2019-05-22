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Уличные ярмарки в Киеве: где купить недорогие продукты

22 мая, 10:46

Со среды по воскресенье во всех районах столицы можно найти недорогие продукты

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На этой неделе в Киеве пройдут традиционные и сезонные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить недорогие продукты. В КГГА назвали адреса, по которым пройдут торги.

22 мая (среда)

  • Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м "Осокорки"),
  • пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
  • Подольском районе – ул. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8.

23 мая (четверг)

  • Голосеевском районе – ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича), ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);
  • Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"), пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23, просп. Генерала Ватутина, 12-А;
  • Подольском районе – ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 33;
  • Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение ул. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

24 мая (пятница)

  • Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;
  • Дарницком районе – ул. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. М. "Осокорки"),
  • пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина;
  • Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алматинская, 64-74;
  • Подольском районе – ул. Светлицкого, 33, ул. Полковая, 72;
  • Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • Соломенском районе – ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна), ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской);
  • Шевченковском районе – Лукьяновская площадь, 1-А, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Рижская, 1, ул. Деревлянская, 16-20, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера).

25 мая (суббота)

  • Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" ст. м. "Осокорки");
  • Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

26 мая (воскресенье)

  • Дарницком районе – пересечение улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, просп. Николая Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ "Аркадия" до станции метро "Осокорки");
  • Днепровском районе – ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской)
  • Подольском районе – ул. Светлицкого, 33.

Также в субботу ярмарки пройдут в:

  • Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул.
  • Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера)
  • Днепровском районе – ул. Андрея Малышко, 9-19;
  • Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5;
  • Печерском районе – ул. Екатерины Билокур;
  • Подольском районе – ул. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановского);
  • Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

В воскресенье можно посетить в Голосеевском районе ярмарки на ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна) и в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.

Напомним, что продукты питания и безалкогольные напитки в апреле 2019 года подорожали в Украине на 7,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Рост цен на безалкогольные напитки составил 5,2%, а на продукты – 7,7%.

При этом в апреле 2019 года рост потребительских цен в Украине составил 8,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Овощи "борщевого набора" в Украине уже бьют ценовые рекорды. "Сегодня" узнавали, сколько сейчас просят за капусту, свеклу и лук:


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Тег продукты, Киев, ярмарки

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