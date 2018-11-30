Улицу Тверскую в Киеве переименовали в честь польского публициста

Сегодня, 08:42

Решение о переименовании поддержали 79 киевских депутатов

Фото: Главред
Фото: Главред

На сессии Киеврады была переименована улица Тверская. Данное решение поддержали 79 депутатов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Улицу назвали в честь Ежи Гедройца – выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества, который был противником взаимных территориальных претензий. Улица Тверская находится в Голосеевском районе Киева возле станции метро "Дворец Украина".

Напомним, ранее мы писали, что в октябре Киеврада переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы в улицу Кубанской Украины. Новое название было выбрано для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани.

Кроме того, улицу Мельникова в Шевченковском районе Киева переименовали в честь украинского кинорежиссера Юрия Ильенко. Ильенко – талантливый украинский кинорежиссер, кинооператор, сценарист, актер, продюсер, автор нескольких кинолент. Он является народным артистом Украины, единственным от нашей страны академиком Европейской киноакадемии, кинопедагогом.
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