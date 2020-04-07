Улицы в Киеве дезинфицируют из водометов, а подъезды обрабатывают "для галочки" (видео)

В Сеть попало несколько видео с проведения дезинфекции

В Киеве в рамках борьбы с распространением коронавируса к обработке улиц дезинфектором привлекают нацгвардейцев, которые поливают проезжую часть из водометов.

Как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, на трех специальных водометных автомобилях, в сопровождении техники Службы безопасности дорожного движения, гвардейцы проводят дезинфекцию центральных улиц и площадей столицы.

По словам эпидемиолога капитана медслужбы Леси Куприенко, специальный дезинфицирующий раствор вполне безопасен для людей и животных. Но одновременно он способен обезвредить патогенные микроорганизмы.

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Применяют его для антибактериальной обработки в медицине, промышленности и даже для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.

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Тем временем в Сеть попало видео "дезинфекции" подъездов в Оболонском районе.

Видео: Kyiv LIVE

Ранее мы уже показывали, как в Святошинском районе столицы специалисты, облаченные в защитные костюмы, противогазы и баллоны с химикатами, ходят по подъездам и обрабатывают их средством "АкваДез+".

Напомним, в Киеве от коронавируса умерли уже пять человек.

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