Уничтожают лес. В Киеве разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ возле "Лесной"

Фото: facebook.com

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В столице разгорелся очередной скандал из-за строительства ТРЦ. На днях Деснянская РГА представила концепцию строительства ТРЦ "Лесная", где участок леса между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской попадают под застройку. "Сегодня" разобрались, что происходит.

Лес, вокруг которого разгорелся конфликт, принадлежит Дарницкому лесничеству, он неоднократно страдал от вандалов. Напомним, в прошлом году здесь произошло жуткое ЧП — неизвестные уничтожили около 300 полувековых сосен на территории площадью 2,7 га. Тогда специалисты КО "Киевзеленстрой" обследовали усохшие деревья и практически на каждом из них обнаружили отверстия, прикрытые непонятной зеленой замазкой. Они предположили, что в эти дырки было залито химвещество, которое и погубило растения. А в начале сентября этого года изуродованный лес пострадал от сильного пожара, причина которого пока не установлена.

Ранее власти заверяли, что участок леса под застройку ТРЦ не попадает. Но теперь на концепции проекта строительства четко видно, что участок зеленой зоны может пострадать от застройки.

Фото: Деснянская РГА

"Мы увидели этот проект и ужаснулись. Теперь концепция застройки захватывает участок уничтоженного леса. Но ведь нам обещали, что лес должны не уничтожить, а наоборот — восстановить и высадить новые деревья", — возмущается жительница Лесного массива Марина Коваль.

Общая площадь уже строящегося ТРЦ будет составлять около 300 тыс. кв. м. Кроме торгово-развлекательных помещений, здесь также планируют построить паркинг и автовокзал для маршруток в направлении Броваров. Согласно концепции, их как раз могут возвести на месте зеленой зоны.

В КО "Киевзеленстрой" сообщили, что к ним никто не обращался за изъятием земучастка для строительства.

"Данный участок, а именно зоны №18 и 19, квартала №57 Дарницкого лесничества (где находится уничтоженный лес), относятся к землям лесхоза, и они переданы в пользование КП "Дарницкое лесопарковое хозяйство". На данный момент никаких запросов на изъятия земучастка лесного фонда, который входит в состав нашего предприятия, не приходило и согласований мы не давали", — заявили на предприятии.

Фото: facebook.com

Там также сообщили, что обратились в Деснянскую РГА с просьбой приобщить сотрудников "Киевзеленстроя" и Дарницкого лесхоза к обсуждению и консультациям по данному строительству.

В КГГА пока ничего не предпринимают и дать какие-то внятные комментарии не могут. В департаменте земельных ресурсов КГГА только вчера отправили на место своего инспектора для проверки скандальной территории. Люди же говорят, что пока власти будут разбираться, то стройка закончится и что-нибудь исправить уже будет невозможно.

Отметим, в Киеве действует мораторий на любую сплошную вырубку в лесах, который установила Киеврада. Под запрет подпадают и земли, находящиеся на балансе городских лесхозов.

Напомним, что киевляне, которые живут в окрестностях Протасова Яра, уже несколько месяцев борются с частным застройщиком, который намерен возвести элитный жилой комплекс из трех 40-этажных (!) зданий на улице Амосова, 6 в Соломенском районе и срубить старые деревья на склонах.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на озере Лебединое возле метро "Харьковская" застройщик загородил забором проход к набережной, нарушив Водный кодекс Украины.

Кроме того, мы писали, что во Львове снесли незаконную многоэтажку.

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