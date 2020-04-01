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Уничтожение деревьев на Лесной: что теперь на их месте (фото)

1 апреля, 11:59

Мила Князьская-Ханова

Коммунальщики сообщили о высадке новых деревьев

В Киеве между Броварским проспектом и улицей Киото, где в 2018 году неизвестные отравили более 300 деревьев, высадили 38 новых крупномерных саженцев. Теперь там будут расти 10 деревьев сумаха, 11 лип и 17 кленов серебристых, сообщили в "Киевзеленстрое".

"Раньше работники Дарницкого лесничества высадили на этом участке сеянцы сосны обыкновенной и дуба обычного. Отравленные злоумышленниками сосны сделали это место известным среди киевлян и активистов. И мы планировали засадить участок вместе с активистами. Было немало желающих присоединиться. Однако карантин внес коррективы и пришлось отменить массовые акции. Тем более, что растения не могут ждать завершения карантина", – сообщил в. о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

Перед высадкой деревьев на участке провели уборку древесины и захламления, лесовосстановительные мероприятия, вывоз незаконно добытой древесины, нарезку борозд, посадку сеянцев и саженцев лесообразующих пород.

Напомним, в июне-августе 2018 года лесоводы Дарницкого лесничества начали замечать массовое усыхание сосен на площади 1 га. Всего было поражено около 300 деревьев. Во время детального осмотра обнаружили механические отверстия на стволах поврежденных деревьев, вероятно от сверла дрели, которые были замаскированы пластилином.

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Для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к массовому вымиранию деревьев на территории лесного квартала, было открыто уголовное дело.

Ранее мы писали, что скандальному "рыжему лесу" у метро "Лесная" могут подарить вторую жизнь. Засохший лес простоял почти полтора года. А жители переживали что на этом участке может начаться строительство. "Сегодня" выяснили, что там планируют делать.

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Киев участок лесная лес киевзеленстрой сосны

Источник: Сегодня

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