Уникальный дом со змеями в Киеве срочно начнут спасать
Процесс реставрации древнего дома займет не один год
Городские власти одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.
Изначально здание было трехэтажным, но в советское время был надстроен четвертый этаж. Свое название особняк получил благодаря лепнине на фасаде: листьев каштанов и каменных змей. Увы, с годами дом пришел в упадок.
"Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения", – сообщил Александр Никоряк, директор департамента охраны культурного наследия КГГА.
О старте работ и по итогу их выполнения исполнитель должен будет уведомить департамент в недельный срок. В самой компании "Сегодня" сообщили, что на данный момент на объекте ведутся подготовительные работы.
"Длятся подготовительные работы с ноября. Как только будет получено генеральное разрешение на реставрацию от города, начнутся ремонтно-реставрационные работы. Надеемся, что это будет уже в ближайшее время", – подчеркнули в компании.
Напомним, ранее мы писали, что в Доме учителя в Киеве проведут реставрацию, сделают музеи и классы по химии. Памятник планируют отреставрировать за три года и 500 миллионов.
Кроме того, власти Киева также обещали, что спасут от разрушения старинное здание XIX века в центре города. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта.
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