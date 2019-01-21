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Уникальный дом со змеями в Киеве срочно начнут спасать

Сегодня, 10:49

Процесс реставрации древнего дома займет не один год

Фото: Григорий Салай
Уникальный дом со змеями в Киеве срочно начнут спасать //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/587/2ba/5c45872bab302.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/587/2ba/5c45872bab302.jpg Другие новости Процесс реставрации древнего дома займет не один год

Городские власти одобрили проект реставрации памятника архитектуры, знаменитого Дома со змеями на улице Большая Житомирская, 32. Он был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Игната Ледоховского.

Изначально здание было трехэтажным, но в советское время был надстроен четвертый этаж. Свое название особняк получил благодаря лепнине на фасаде: листьев каштанов и каменных змей. Увы, с годами дом пришел в упадок.

"Здание находится в частной собственности, но является памятником архитектуры и градостроительства местного значения", – сообщил Александр Никоряк, директор департамента охраны культурного наследия КГГА.

О старте работ и по итогу их выполнения исполнитель должен будет уведомить департамент в недельный срок. В самой компании "Сегодня" сообщили, что на данный момент на объекте ведутся подготовительные работы.

"Длятся подготовительные работы с ноября. Как только будет получено генеральное разрешение на реставрацию от города, начнутся ремонтно-реставрационные работы. Надеемся, что это будет уже в ближайшее время", – подчеркнули в компании.

Напомним, ранее мы писали, что в Доме учителя в Киеве проведут реставрацию, сделают музеи и классы по химии. Памятник планируют отреставрировать за три года и 500 миллионов.

Кроме того, власти Киева также обещали, что спасут от разрушения старинное здание XIX века в центре города. Хозяева дома не хотят тратить деньги на содержание объекта.

архитектор, здание, реставрация, памятник архитектуры

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АВТОР:

Ирина Гинжул

Источник:

Сегодня

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