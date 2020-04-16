Ураганный ветер накрыл Киев облаком из песка и пыли (фото и видео)

Киев в четверг, 16 апреля, накрыла сильная буря с пылью и песком. Например, в районе столичных Позняков небо стало серо-молочного цвета. Над высотными домами ветер метает клубы пыли.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации, эту информацию нам подтвердили.

"Да, Киев накрыла песчаная буря и не только на Позняках, накрыло весь город. Сильный ветер 15-20 метров в секунду поднял в небо пыль. Кроме этого в Голосеевском районе на границе Киева и Киевской области, в лесопарковом хозяйстве Конча-Заспа, горит пять гектаров травяного настила. Есть угроза перехода пламени на верховой пожар. С пожарами в Чернобыльской зоне это никак не связано", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Такое погодное явление, по данным КГГА, обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер.

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На данный момент ситуация на Позняках выглядит так:

Видео: Сегодня

Сильный ветер также бушует на Троещине:

Видео: Сегодня

На фото ниже – пыльная буря с Позняков, Подола и Харьковского массива и других уголков столицы.

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При этом на Воскресенке ветер срывает с крыш огромные куски железа:

В патрульной полиции предупредили, что из-за сильного ветра на дорогах Киевской области недостаточная видимость, что уже привело к серьезному ДТП. В частности, в результате непогоды на автодороге М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" (55-й километр подъезда в Киев) произошла серьезная авария с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные. Сейчас движение на этом отрезке перекрыто в обоих направлениях. Также "Киев Оперативный" сообщает о ДТП с фурами в Бородянке из-за плохой видимости.

Правоохранители просят участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными.

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Сильная пыльная буря также наблюдается в Ворзеле:

В Броварах:

В 25 километрах от Киева также практически ничего не видно из-за бури:

В Ирпене:

Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, ранее из-за сильного ветра на Подольско-Воскресенском мосту рухнули строительные конструкции.

Также пыльная буря наблюдается и в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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