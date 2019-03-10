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Уровень опасности "желтый": киевлян предупреждают о сильных порывах ветра

Сегодня, 01:25

В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Фото: Flickr
Уровень опасности "желтый": киевлян предупреждают о сильных порывах ветра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/be5/cd0/5c7be5cd09632.jpg Другие новости В столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

До завершения субботы и в ночь на воскресенье в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"К концу дня 9 марта, ночью 10 марта в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении обнародованном пресс-службой КГГА в субботу вечером со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Между тем, весна 2019 года радует украинцев теплом, а 8 марта и вовсе удивил температурой воздуха до +16. Но не произойдет ли в ближайшие дни резкой смены погоды? Сайт "Сегодня" узнал, чего ожидает "Укргидрометцентр".

В воскресенье, 10 марта сильные дожди зальют практически все области. На западе и на севере днем в среднем от +8 до +10 градусов, в центральных и восточных регионах от +9 до +11, в южных от +12 до +15.

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны. Температура воздуха днем в западных и северных областях от +7 до +10, в центральных и восточных от +8 до +11, и на юге от +12 до +15 градусов.

Во вторник, 12 марта дожди снова по всей Украине. В этот раз осадки принесут с собой небольшое, но ощутимое похолодание – на западе ожидается от +5 до +7 градусов, в центре – от +5 до +8, в северных областях от +4 до +6, в восточных от +6 до +9, и на юге от +8 до +10 градусов.

В среду, 13 марта в Украину вернется солнце, но тепла с собой оно не принесет. Напротив, в западных областях днем всего от +3 до +5 градусов, в центральных от +3 до +6, на севере от +2 до +4, на востоке от +5 до +7, и в южных регионах от +6 до +8 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, как перемена погоды может вызвать мигрень.

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Тег погода, ветер, погода в Киеве, укргидрометцентр

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