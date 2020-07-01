Усиление карантина в Киеве: могут отменить транспорт и запретить вечеринки

Городские чиновники неоднократно заявляли о возможности введения более жестких мер карантина в столице, вплоть до приостановления работы городского транспорта. Сайт "Сегодня" узнавал, насколько это вероятно.

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Так, в Госпродпотребслужбе столицы отмечают, что ситуация с распространением инфекции в городе по-прежнему напряженная.

"По выявленным показателям и лабораторно подтвержденным случаям, сейчас наблюдается небольшое снижение заболеваемости в Киеве. Что касается госпитализации больных, то она уже с мая месяца стабильно высокая – колеблется от 10 до 20 человек в день. По показателям заполняемости койко-мест в Киеве мы пока не выходим за показатель 50%, но у нас чрезвычайно высокий показатель по лабораторным исследованиям. Напомню, в Киеве работают более 15 лабораторий, которые проводят лабораторные исследование на COVID-19. Поэтому можно говорить о высоком показателе обнаружения инфекции", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По его словам, если показатель по занятости койко-мест в больницах будет превышать 50% и госпитализация увеличится на более 20 случаев в день, а также на более чем 50% будут заполнены реанимационные койки, то городу придется возвращаться к ужесточению карантина.

"При таком развитии событий мы будем принимать решение об ужесточении норм карантина, причем по всем сферам бизнеса. Будет усилен жесткий контроль за субъектами, которые уже открылись и работают. Увы, эйфория граждан и массовое несоблюдение правил безопасности во время эпидемии могут привести к новым случаям заражения коронавирусом", – добавляет Олег Рубан.

Он отметил, что в Киеве с 1 июля усилены противоэпидемиологические мероприятия. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе кинотеатров) – до 22.00. Ограничено также проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера – с 22.00.

Олег Рубан не исключает, что городу придется возвращаться и к жестким карантинным мероприятиям, например, приостановке работы городского транспорта.

"Это вполне возможно. Если ситуация усугубится и мы получим резкий скачок по заболеваемости. На данный момент ситуация находится под контролем. Но все может кардинально измениться. Я имею в виду все эти "ковидные вечеринки", которые устраивались в праздники на берегу Черного моря, а также в Киеве, Днепре и в других городах. Там массово не соблюдались меры безопасности, а именно масочный режим и безопасная дистанция. Сейчас молодые люди, которые, возможно, стали носителями вируса, вернулись домой и уже заразили своих родителей, знакомых, друзей. Подчеркиваю, такие мероприятия очень опасны и могут закончиться новыми вспышками заболевания. Совет один – соблюдайте элементарные правила безопасности, и только тогда мы сможем остановить распространение инфекции", – добавляет Олег Рубан.

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Напомним, распространение заболеваемости коронавирусом в Киеве и 11 областях Украины не позволяет говорить об ослаблении в них карантина. Кстати, согласно последним данным, заболели 44 998 человек, выздоровели 19 548 человек, а летальных случаев – 1173.

Отметим, что теперь украинцы и иностранцы, которые прибывают в Украину из стран "красной зоны", могут не проходить 14-дневную самоизоляцию, но для этого необходимо пройти ПЦР-тестирование. В таком случае тест делается за счет того, кто его проходит.

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