Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

УТОСовцы просят защиты у депутатов Киевсовета

Актуально
Сегодня, 15:14

Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле

УТОСовцы просят защиты у депутатов Киевсовета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9e/491/5c6a9e491552c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9e/491/5c6a9e491552c.jpg Другие новости Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле

"Мы живем среди вас. Живые люди с ограниченными возможностями. Мы ждали этих квартир. Нашли инвестора. Вселили надежду людям, а теперь вынуждены просить о защите наших прав на нашей земле от каких-то хулиганов!" – Мария Ивасенко, и.о. директора учебно-производственного предприятия №3 (УТОС), рассказала, почему инвалиды зрения вышли с плакатами под стены Киевской городской государственной администрации.

Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле. Согласно договору, который УТОС подписал с частным инвестором, часть квартир будет распределена между инвалидами по зрению, которые несколько десятилетий состоят на квартирном учете, сообщает Украинское общество слепых.

"Государство сегодня не строит для слепых. Мы вынуждены сами искать способы обеспечения членов нашей организации жильем. Получив в собственность землю, на которой раньше стояла фабрика, потом возникла свалка, мы решили строить дом, но сами этого не можем сделать. Поэтому привлекли инвестора. Сегодня, когда проведены подземные коммуникации и возведен фундамент – стройку заблокировали какие-то лица. Они силой перекрыли стройку. Мы обращались в полицию. Тщетно. Просим защиты у нашего мэра Виталия Кличко и депутатов. Нам некуда идти. Просим защитить нас", - уточнил председатель правления первичной организации общества слепых УТОС Вячеслав Шульгин.

Участники митинга зарегистрировали обращение к депутатам Киевсовета и мэру Виталию Кличко с просьбой защитить незрячих от действий неустановленных лиц и возобновить стройку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег жилье, КГГА, Киевсовет, УТОС, общество слепых

Вы сейчас просматриваете новость " УТОСовцы просят защиты у депутатов Киевсовета". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Вакарчук: моя цель - третья революция

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Украинцев пересадят на иранские автомобили
Загрузка...

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Сегодня, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке