УТОСовцы просят защиты у депутатов Киевсовета

Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле

УТОСовцы просят защиты у депутатов Киевсовета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a9e/491/5c6a9e491552c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a9e/491/5c6a9e491552c.jpg 2019-02-18T15:14:00+02:00 Другие новости Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле

"Мы живем среди вас. Живые люди с ограниченными возможностями. Мы ждали этих квартир. Нашли инвестора. Вселили надежду людям, а теперь вынуждены просить о защите наших прав на нашей земле от каких-то хулиганов!" – Мария Ивасенко, и.о. директора учебно-производственного предприятия №3 (УТОС), рассказала, почему инвалиды зрения вышли с плакатами под стены Киевской городской государственной администрации.

Люди с нарушениями зрения пришли к депутатам Киевсовета с просьбой защитить их от действий группы молодых людей, которые уже несколько недель блокируют строительство жилого дома на Подоле. Согласно договору, который УТОС подписал с частным инвестором, часть квартир будет распределена между инвалидами по зрению, которые несколько десятилетий состоят на квартирном учете, сообщает Украинское общество слепых.

"Государство сегодня не строит для слепых. Мы вынуждены сами искать способы обеспечения членов нашей организации жильем. Получив в собственность землю, на которой раньше стояла фабрика, потом возникла свалка, мы решили строить дом, но сами этого не можем сделать. Поэтому привлекли инвестора. Сегодня, когда проведены подземные коммуникации и возведен фундамент – стройку заблокировали какие-то лица. Они силой перекрыли стройку. Мы обращались в полицию. Тщетно. Просим защиты у нашего мэра Виталия Кличко и депутатов. Нам некуда идти. Просим защитить нас", - уточнил председатель правления первичной организации общества слепых УТОС Вячеслав Шульгин.

Участники митинга зарегистрировали обращение к депутатам Киевсовета и мэру Виталию Кличко с просьбой защитить незрячих от действий неустановленных лиц и возобновить стройку.

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