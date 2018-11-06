"Слепая пелена": утренний Киев накрыло густым туманом

Сегодня, 10:12

Облачная влажная погода без ветра способствует ухудшению качества воздуха

В Киеве утром во вторник, 6 ноября, наблюдается густой туман. В соцсетях горожане демонстрируют фотографии из разных районов города, где видно, как дороги, дома и улицы исчезают в утренней дымке.

По информации Укргидрометцентра, в связи с туманом видимость в Киеве снижена до 200-500 метров. В связи с этим водителей столицы просят быть осторожными на дорогах.

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Фото: Hellen Mostytskaya

Как отметила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, в Киеве всю ближайшую неделю не будет существенных осадков, однако утром и вечером будет сильный туман. Синоптик подчеркнула, что облачная влажная погода со слабым ветром способствует ухудшению качества воздуха, так как зависают и не рассеиваются вредные примеси и продукты промышленных и автомобильных выбросов.

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Фото: Елена Чепурная

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Температура воздуха ночью – в пределах 2-7 градусов тепла, днем ожидается 9-13 градусов тепла. Однако в столице наблюдается тенденция к снижению температуры воздуха. По словам Диденко, в конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью будут опускаться до нуля или до небольших минусов.

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Фото: Татьяна Семенова

Напомним, ранее мы сообщали, что первые ночные морозы придут в столицу только в ближайшие выходные. Украина находится под действием антициклона.

Как сообщалось, нынешний октябрь в Киеве оказался одним из самых теплых за 137 лет. Последние дни октября в столице ознаменовались температурным рекордом. Так, температура ночью 30 октября не опустила столбик ниже +12,2 градуса.
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Источник:

"Сегодня"

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