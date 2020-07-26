Утренний дождь не испортит погоду: синоптики дали "жаркий" прогноз для Киева

По всей Киевской области погода будет почти одинаковой

Несмотря на утренний дождь в столице, сегодня в Киеве ожидается сухая и жаркая погода в течение дня, как и в большинстве областей Украины.

Реклама

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

После того, как в субботу почти целый день лил дождь, сегодня погода все же наладится. Синоптики обещают, что в Киеве до конца дня будет сухо и жарко – 28-30 градусов. Отметим, что в других населенных пунктах области будет еще жарче – до +32.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно по столице прошелся сильный ливень, в результате чего традиционно подтопило улицы, а общественный транспорт ходил с перебоями. Так, например, на Антоновича "река" заняла всю полосу для движения общественного транспорта. Люди, выходя на остановке из троллейбуса, вынуждены перепрыгивать бурный поток. В свою очередь в "Киевпастрансе" сообщали, что в городе из-за непогоды движение общественного транспорта сбилось. Смотрите фото и видео непогоды в Киеве.

Видео: KIEVMAP

Реклама

Напомним, июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 градусов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама