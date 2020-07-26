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Утренний дождь не испортит погоду: синоптики дали "жаркий" прогноз для Киева

26 июля, 08:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По всей Киевской области погода будет почти одинаковой

Несмотря на утренний дождь в столице, сегодня в Киеве ожидается сухая и жаркая погода в течение дня, как и в большинстве областей Украины.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

После того, как в субботу почти целый день лил дождь, сегодня погода все же наладится. Синоптики обещают, что в Киеве до конца дня будет сухо и жарко – 28-30 градусов. Отметим, что в других населенных пунктах области будет еще жарче – до +32.

В тренде
Утренний дождь не испортит погоду: синоптики дали "жаркий" прогноз для Киева

Как сообщали новости "Сегодня", недавно по столице прошелся сильный ливень, в результате чего традиционно подтопило улицы, а общественный транспорт ходил с перебоями. Так, например, на Антоновича "река" заняла всю полосу для движения общественного транспорта. Люди, выходя на остановке из троллейбуса, вынуждены перепрыгивать бурный поток. В свою очередь в "Киевпастрансе" сообщали, что в городе из-за непогоды движение общественного транспорта сбилось. Смотрите фото и видео непогоды в Киеве.

Видео: KIEVMAP
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Напомним, июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких за 140 лет. Самым жарким днем было 11 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +33,3 градусов.

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Киев погода синоптики прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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