Ужасы хостелов в Киеве: чиновники показали результаты проверки (фото)

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В Киеве начали работать оперативные группы, которые проверяют столичные хостелы. Напомним, в состав проверяющих входят представители РГА, Нацполиции и Ассоциации хостелов Киева.

Так, за неделю в октябре оперативная группа проверила 17 столичных хостелов. Как выяснилось, только два из них работают на законных основаниях, в соответствии с европейскими практиками. Остальные грубо нарушают санитарные и жилищные нормы и по сути являются ночлежками.

"Такие обшарпанные квартиры с тараканами мало похожи на хостелы. Они негативно влияют на туристическую привлекательность столицы, которая прилагает немало усилий для привлечения внутренних и иностранных туристов. Мы договорились с представителями районных администраций и Ассоциацией хостелов Киева продолжить рейды. Акты, составленные в ходе проверки, будут переданы в суд", – пишет на своей странице в Facebook замглавы КГГА Марина Хонда.

Отметим, что ночлежек, которые не соответствуют санитарным нормам, в Киеве немало. Зачастую в них превращают обычные квартиры в жилых домах, а иногда – подвалы и чердаки. Жильцы подъездов, в которых "заводятся" такие "хостелы", соседству не рады: драки, пьянки и шум в ночлежках – увы, обычное дело.

"По адресу Джона Маккейна 22/1 находится хостел. На площади 54 квадратных метров установлено 22 койко-места, грязь, антисанитария, драки, пьянки. Все обращения и в прокуратуру, и к депутатам, проигнорированы, полиция даже уже не приезжает, участковый не реагирует. Сломали домофон. В подъезде живут в основном пенсионеры, самая незащищенная категория населения", – жалуется киевлянка Зинаида Репкина.

Как сообщалось, владельцы нелегальных хостелов зачастую не платят туристический сбор и устанавливают цены, которые не соответствуют этому классу жилья.

"Сталкиваясь на практике, мы понимаем, что из 300 хостелов, которые заявляются как жилье для туристов, далеко не все таковыми являются. С октября мы начинаем проверки по районам. Они нацелены на проведение информационной кампании среди владельцев, чтобы донести им, что необходимо платить туристический сбор, о том, что хостел – это жилье для туристов средней ценовой категории", – сообщила Марина Радова, и.о. начальника управления туризма и промоции КГГА.

Между тем, чиновники отмечают, что пока навести порядок в ситуации с хостелами в Киеве очень сложно, поскольку сам термин "хостел", как и порядок их работы, не утверждены на законодательном уровне.

Как сообщалось, недавно в Киеве произошла поножовщина в хостеле на улице Преображенской, в результате которой ранения получили три человека.

Напомним, что хостел – самый дешевый вариант остановиться в любом городе. Выгодно туристу и предпринимателю, единственный минус – в одной комнате могут находиться одновременно 8-10 человек. Но для жильцов дома это постоянный поток людей и шум – 40% хостелов находятся в жилых домах. При этом в законодательном поле Украины хостелов просто не существует и никаких требований к ним до сих пор нет. Большинство из таких "бюджетных отелей" достаточно скоро могут закрыться – к этому может привести один из законопроектов, который уже лежит в Раде.

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