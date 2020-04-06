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Ужесточение карантина в Киеве: как теперь выглядят улицы города (фото)

6 апреля, 13:39

Мила Князьская-Ханова

Людей на улицах почти нет, но компании по-прежнему собираются

В Киеве с 6 апреля начали действовать новые ограничительные меры, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Так, теперь на улицу нельзя выходить без защитной маски, а также собираться в компании больше двух людей.

К полудню улицы города выглядят пустынно. Одинокие прохожие – в масках. На детских площадках нет детей, однако на аллеях вокруг озера на Борщаговке мы заметили первых нарушителей: местные пенсионеры сидят на лавочке вплотную друг к другу. В масках – не все. Похожая компания – на остановке общественного транспорта.

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Отметим, по рекомендациям медиков, безопасная дистанция между людьми во время карантина – 1,5 метра.

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На улицу только в маске и измерение температуры: в Киеве вводят новые карантинные ограничения

Ранее Кабинет министров ввел новые ограничения для украинцев в рамках карантина. Теперь, среди прочего, с 6 апреля более двух человек не могут собраться вместе на улице. В свою очередь, столичные власти с 6 апреля усилили ограничительные меры в Киеве. В частности, ужесточение коснулось людей, которые въезжают в Киев – если ранее измерение температуры было выборочным, то сейчас его сделали обязательным.

Также в Украине ходят слухи о продлении карантина до 15 мая, однако официального решения по этому поводу принято не было. Фейки об этом распространяли в соцсетях от имени Министерства образования, которое выступило с опровержением.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин Борщаговка

Источник: Сегодня

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