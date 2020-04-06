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Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

6 апреля, 16:40

Наталья Руда

Можно торговать мобильными телефонами, кормами для животных, семенами и пестицидами

Киевская городская государственная администрация на фоне ужесточения ограничительных мер в городе уточнила список магазинов и предприятий, которые могут работать в условиях карантина. Соответствующий перечень содержится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №12.

Так, в городе, как и прежде, разрешена торговля продуктами питания в магазинах, киосках при условии запрета продажи незащищенных продуктов питания, приготовления еды или напитков и употребления их. В частности, разрешено продавать только фасованные продукты и продукты в упаковке изготовителя, бутилированные или пакетированные напитки.

Также разрешается:

  • торговля топливом;
  • торговля деталями и принадлежностями для транспортных средств;
  • торговля средствами гигиены;
  • торговля лекарствами и изделиями медназначения;
  • торговля техническими и другими средствами реабилитации;
  • торговля ветеринарными препаратами, кормами;
  • торговля пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
  • торговля суточным молодняком домашней птицы;
  • торговля средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.д.

Разрешена деятельность финучреждений, инкассация, работа стоматологий ограничена, однако разрешается работа в экстренных случаях.

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Кроме того

  • разрешается деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации;
  • разрешена ветеринарная практика, работа АЗС, техстанций по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
  • разрешена деятельность относительно периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их запчастей и оборудования;
  • разрешена деятельность по подключению Интернета, по техобслуживанию регистраторов расчетных операций, по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования, по пополнению счетов мобильной связи, оплаты услуг ЖКХ и услуг доступа к Интернету;
  • разрешена деятельность квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг;
  • деятельность учреждений, в которых проживают медработники и люди в обсервации.

Не запрещена курьерская доставка еды. Также можно работать объектам почтовой связи.

Напомним, что с 6 апреля ужесточение карантина коснулось людей, которые въезжают в Киев – если ранее измерение температуры было выборочным, то сейчас его сделали обязательным. Пока что эта норма выполняется не везде.

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Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию.

Фото: COVID-19 Київ

Фото: COVID-19 Київ

Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев карантин разрешение

Источник: Сегодня

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