Ужесточение карантина в Киеве: какие магазины могут работать и как (список)

Киевская городская государственная администрация на фоне ужесточения ограничительных мер в городе уточнила список магазинов и предприятий, которые могут работать в условиях карантина. Соответствующий перечень содержится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации №12.
Так, в городе, как и прежде, разрешена торговля продуктами питания в магазинах, киосках при условии запрета продажи незащищенных продуктов питания, приготовления еды или напитков и употребления их. В частности, разрешено продавать только фасованные продукты и продукты в упаковке изготовителя, бутилированные или пакетированные напитки.
Также разрешается:
- торговля топливом;
- торговля деталями и принадлежностями для транспортных средств;
- торговля средствами гигиены;
- торговля лекарствами и изделиями медназначения;
- торговля техническими и другими средствами реабилитации;
- торговля ветеринарными препаратами, кормами;
- торговля пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- торговля суточным молодняком домашней птицы;
- торговля средствами связи и телекоммуникаций, в том числе мобильными телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками и т.д.
Разрешена деятельность финучреждений, инкассация, работа стоматологий ограничена, однако разрешается работа в экстренных случаях.
Кроме того
- разрешается деятельность по изготовлению технических и других средств реабилитации;
- разрешена ветеринарная практика, работа АЗС, техстанций по ремонту и обслуживанию транспортных средств;
- разрешена деятельность относительно периодических испытаний автотранспортных средств на предмет дорожной безопасности, сертификации транспортных средств, их запчастей и оборудования;
- разрешена деятельность по подключению Интернета, по техобслуживанию регистраторов расчетных операций, по ремонту компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования, по пополнению счетов мобильной связи, оплаты услуг ЖКХ и услуг доступа к Интернету;
- разрешена деятельность квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг;
- деятельность учреждений, в которых проживают медработники и люди в обсервации.
Не запрещена курьерская доставка еды. Также можно работать объектам почтовой связи.
Напомним, что с 6 апреля ужесточение карантина коснулось людей, которые въезжают в Киев – если ранее измерение температуры было выборочным, то сейчас его сделали обязательным. Пока что эта норма выполняется не везде.
Также нельзя посещать парки, скверы, на улице можно ходить только поодиночке или вдвоем. Кроме того, в общественных местах нужно ходить только в маске и соблюдать дистанцию.
Отметим, что нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.
О ситуации с карантином и коронавирусом в мире смотрите в сюжете:
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