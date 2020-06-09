Ужесточение карантина в Киеве: каких сфер жизни он коснется

За ситуацией будут наблюдать до пятницы, а рестораны и кафе оставили закрытыми

На прошлой неделе залы столичных ресторанов и кафе так и не были открыты в рамках ослабления карантина. Как заверяют чиновники, это пока невозможно из-за роста заболеваемости. Сайт "Сегодня" узнавал, какая ситуация в Киеве в связи с карантином и когда все же стоит ждать послаблений.

"Мы усилили карантинные мероприятия по всем направлениям в городе. Принято решение наблюдать ситуацию до пятницы. На данный момент ситуация такая: да, у нас есть новые случаи инфицирования, но есть и позитивный момент – пока не наблюдается большого роста заболеваемости. Как действовать дальше, будем решать в пятницу. Однозначно пока о смягчении противоэпидемиологических мероприятий речь не идет. Рестораны и кафе продолжат работать в прежнем режиме – только навынос и с соблюдением всех требований. Также запрещены всевозможные массовые мероприятия и собрания в городе", – рассказывает сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Власти все же ужесточили режим работы ряда учреждений столицы.

"Сегодня было принято решение ужесточить контроль за работой детских садов Киева. Также это касается работы домов престарелых и домов, где проживают люди с инвалидностью. Будет значительно усилен контроль за проведением профилактических мероприятий в этих учреждениях – тщательным проведением дезинфекции и соблюдением масочного режима", – добавляет Олег Рубан.

Он говорит, что на данный момент не планируется ужесточать условия карантина в наземном транспорте и метрополитене Киева.

"Ситуация стабильно плохая по некоторым показателям, но она не ухудшается настолько, чтобы вносить коррективы в работу городского транспорта при условии, если люди будут соблюдать дистанцию и придерживаться масочного режима. Учитывая погодные условия, опасность заразиться на улице минимальная. Максимальная опасность – в закрытых помещениях, где много людей. Когда показатель заболевших снизится до 12 человек на сто тысяч населения, будем решать вопрос об открытии залов в ресторанах и кафе. А также о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий. Но это произойдет не раньше этой пятницы", – говорит Олег Рубан.

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Ранее мы писали, что в Украине изменился список регионов, которые не готовы к смягчению карантина по критериям, определенным Министерством здравоохранения в связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом.

Так, не соответствуют критериям снижения ограничений Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области, а также Киев. Эти регионы не могут перейти следующему этапу смягчения карантина из-за превышения "допустимого" числа заболевших – 12 на 100 000 человек населения.

В частности, в Киеве показатель составляет 15,23, в Волынской области – 16,58, в Житомирской – 13,17, в Закарпатской – 16,67, во Львовской – 19, в Ровенской – 23,51, в Тернопольской – 12,04, в Черновицкой – 35,40.

Как карантин ослабляют страны по всему миру, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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