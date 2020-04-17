Ужесточение въезда в Киев: сколько человек не пустили в столицу

На КПП, организованных на въездах в Киев с 16 апреля, не пустили в столицу из-за повышенной температуры 40 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга 17 апреля.
"За вчерашний день на въездах, где стоят посты, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела. Шестерых из них осмотрели медики скорой помощи, которую вызвали. Никто из этих людей в город не въехал. Им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам", – сказал Кличко.
По его словам, ужесточенные правила въезда будут действовать до 22:00 19 апреля.
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